DİSK Üyeleri Kayyum Atamasını İzmir\'de Protesto Etti

Yerel

(İZMİR)- DİSK üyesi emekçiler, İzmir'de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto ederek basın açıklamasında bulundu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Demokrasiye ve adalet ilkelerine aykırı bu uygulamaya derhal son verilmeli. Yargı süreci devam ederken, halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanının yerine kayyum atanması, belediye meclisinin yok sayılması ve bir memurun göreve getirilmesi, hiçbir demokratik ülkede kabul edilebilecek bir yöntem değildir" dedi.

İzmir'de DİSK Ege Bölge Temsilciliği tarafından düzenelenen eylemle Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto edildi. Konak ilçesinde bulunan SGK binası önünde basın açıklamasında bulunan DİSK üyeleri "Kayyum halk iradesine darbedir, faşizme karşı omuz omuza" yazılı pankart açarak "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

Basın açıklamasında bulunan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, son dönemde en temel demokratik haklarından biri olan seçme ve seçilme hakkının kayyum uygulamaları ile gasp edildiğini belirterek, "Bu anti-demokratik uygulamanın son örneği, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve ardından Esenyurt Belediyesine kayyum atanması olmuştur. Halkın iradesinin, vatandaşın özgürce seçme ve seçilme hakkının böylesine pervasızca hiçe sayılması kabul edilemez. Bu müdahalenin hukuki değil, siyasi bir hamle olduğu açıktır" dedi.

"Halk iradesine set"

Sarı, şunları söyledi:

"Geçmişte de halkın reddettiği bu anti-demokratik yöntemlere devam edilmesi kabul edilemez. İktidar, daha önce kayyum atamaları ile sonuç alamadığını, halkın bu yöntemi reddettiğini görmüş olmasına rağmen, yine aynı antidemokratik yola başvurmaktadır. Halk, sandıkta bu yönteme ve iktidarın baskıcı uygulamalarına net bir şekilde 'hayır' demiştir. Fakat iktidar, sandıkta aldığı bu güçlü mesajı görmezden gelerek otoriter ve baskıcı yöntemlerle demokrasiyi askıya alma çabasını sürdürmektedir. İktidar, siyasi geleceğini korumak adına her türlü yolu mubah görerek, kendi çıkarları uğruna halk iradesine set çekmekte, halkın demokratik tercihlerine ipotek koymaktadır.

"Demokrasilerde, seçimle gelen seçimle gider"

Demokrasiye ve adalet ilkelerine aykırı bu uygulamaya derhal son verilmeli. Yargı süreci devam ederken, halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanının yerine kayyum atanması, belediye meclisinin yok sayılması ve bir memurun göreve getirilmesi, hiçbir demokratik ülkede kabul edilebilecek bir yöntem değildir. Bu uygulama hem Anayasa'ya hem de Türkiye'nin imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve evrensel hukuk ilkelerine tamamen aykırıdır. Demokratik hukuk devleti ilkelerine ve temel insan haklarına aykırı olan bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Unutulmamalıdır ki demokrasilerde, seçimle gelen seçimle gider.

"Türkiye'de demokrasiye yapılmış bir saldırıdır"

Halkın iradesine ve demokrasiye yapılan bu saldırıya karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkın iradesine yönelik yapılan bu operasyon, sadece bir belediyeye değil, tüm Türkiye'de demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Bu müdahaleler, toplumsal huzuru bozmakta, halkın yönetime katılımını engelleyerek demokratik düzeni zayıflatmaktadır. Bizler, halkımızın iradesini yok sayan, özgürlükleri kısıtlayan ve hak ihlallerini artıran bu karanlık müdahalelere karşı, aydınlık ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her zaman hak, hukuk ve adaletin yanında duracağız. Türkiye halkına ve tüm demokrasi savunucularına bir kez daha sesleniyoruz: Halkın iradesini hiçe sayan kayyum uygulamalarına ve demokrasiye karşı yapılan her türlü müdahaleye karşı omuz omuza, kararlılıkla direnmeye devam edeceğiz."