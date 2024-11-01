DİSK Üyeleri Kayyum Atamasını İzmir'de Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DİSK Üyeleri Kayyum Atamasını İzmir'de Protesto Etti

Geniş Video İzle

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına karşı kayyum atanmasını eleştirerek, bunun demokrasiye ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu açıkladı. Protestoda, halk iradesine darbe vurgusu yapıldı.

01.11.2024 16:50  Güncelleme: 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- DİSK üyesi emekçiler, İzmir'de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto ederek basın açıklamasında bulundu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Demokrasiye ve adalet ilkelerine aykırı bu uygulamaya derhal son verilmeli. Yargı süreci devam ederken, halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanının yerine kayyum atanması, belediye meclisinin yok sayılması ve bir memurun göreve getirilmesi, hiçbir demokratik ülkede kabul edilebilecek bir yöntem değildir" dedi.

İzmir'de DİSK Ege Bölge Temsilciliği tarafından düzenelenen eylemle Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto edildi. Konak ilçesinde bulunan SGK binası önünde basın açıklamasında bulunan DİSK üyeleri "Kayyum halk iradesine darbedir, faşizme karşı omuz omuza" yazılı pankart açarak "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

Basın açıklamasında bulunan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, son dönemde en temel demokratik haklarından biri olan seçme ve seçilme hakkının kayyum uygulamaları ile gasp edildiğini belirterek, "Bu anti-demokratik uygulamanın son örneği, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve ardından Esenyurt Belediyesine kayyum atanması olmuştur. Halkın iradesinin, vatandaşın özgürce seçme ve seçilme hakkının böylesine pervasızca hiçe sayılması kabul edilemez. Bu müdahalenin hukuki değil, siyasi bir hamle olduğu açıktır" dedi.

"Halk iradesine set"

Sarı, şunları söyledi:

"Geçmişte de halkın reddettiği bu anti-demokratik yöntemlere devam edilmesi kabul edilemez. İktidar, daha önce kayyum atamaları ile sonuç alamadığını, halkın bu yöntemi reddettiğini görmüş olmasına rağmen, yine aynı antidemokratik yola başvurmaktadır. Halk, sandıkta bu yönteme ve iktidarın baskıcı uygulamalarına net bir şekilde 'hayır' demiştir. Fakat iktidar, sandıkta aldığı bu güçlü mesajı görmezden gelerek otoriter ve baskıcı yöntemlerle demokrasiyi askıya alma çabasını sürdürmektedir. İktidar, siyasi geleceğini korumak adına her türlü yolu mubah görerek, kendi çıkarları uğruna halk iradesine set çekmekte, halkın demokratik tercihlerine ipotek koymaktadır.

"Demokrasilerde, seçimle gelen seçimle gider"

Demokrasiye ve adalet ilkelerine aykırı bu uygulamaya derhal son verilmeli. Yargı süreci devam ederken, halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanının yerine kayyum atanması, belediye meclisinin yok sayılması ve bir memurun göreve getirilmesi, hiçbir demokratik ülkede kabul edilebilecek bir yöntem değildir. Bu uygulama hem Anayasa'ya hem de Türkiye'nin imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve evrensel hukuk ilkelerine tamamen aykırıdır. Demokratik hukuk devleti ilkelerine ve temel insan haklarına aykırı olan bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Unutulmamalıdır ki demokrasilerde, seçimle gelen seçimle gider.

"Türkiye'de demokrasiye yapılmış bir saldırıdır"

Halkın iradesine ve demokrasiye yapılan bu saldırıya karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkın iradesine yönelik yapılan bu operasyon, sadece bir belediyeye değil, tüm Türkiye'de demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Bu müdahaleler, toplumsal huzuru bozmakta, halkın yönetime katılımını engelleyerek demokratik düzeni zayıflatmaktadır. Bizler, halkımızın iradesini yok sayan, özgürlükleri kısıtlayan ve hak ihlallerini artıran bu karanlık müdahalelere karşı, aydınlık ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her zaman hak, hukuk ve adaletin yanında duracağız. Türkiye halkına ve tüm demokrasi savunucularına bir kez daha sesleniyoruz: Halkın iradesini hiçe sayan kayyum uygulamalarına ve demokrasiye karşı yapılan her türlü müdahaleye karşı omuz omuza, kararlılıkla direnmeye devam edeceğiz."

DİSK Üyeleri Kayyum Atamasını İzmir\'de Protesto Etti
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Yönetim, Ahmet Özer, Demokrasi, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Kayyum, İzmir, Yerel, Hukuk, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel DİSK Üyeleri Kayyum Atamasını İzmir'de Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:42:49. #1.12#
SON DAKİKA: DİSK Üyeleri Kayyum Atamasını İzmir'de Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.