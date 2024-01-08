 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Erbaş, saldırının sonuna kadar takipçi olacaklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii\'nde yapılan saldırıyı kınadı
08.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:30
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in bir şüpheli tarafından bıçakla yaralanması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ettiği paylaşımında, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 00:01:33. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement