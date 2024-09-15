Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet\'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Eylül tarihinde Yalova'da cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla basın yayın organlarında yayımlanan habere ilişkin açıklamada bulundu.

"KONUŞMANIN ÖNÜ ARKASI KESİLEREK PAYLAŞILMIŞ"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; " Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' başlığıyla yayınlanan haber yalandır. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın Yalova'da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında 'Eşhedü enlailahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah' cümlelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşması, önü arkası kesilerek, önce bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sözcü Gazetesi ise sosyal medyada yer alan çarpıtılmış görüntüler üzerinden hazırladığı haberi hiçbir araştırma yapmadan bugünkü nüshasında manşetten yayınlamıştır. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili Sözcü Gazetesi ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Konuya ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan bazı görüntülerle ilgili, 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i eksik okudu' iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparıldığı tespit edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında, 'Camiler, Cenab-ı Hakkın isminin her zaman anıldığı, şehadetleri dinin temeli olan 'Eşhedü en lâ ilâhe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resûlullah' cümlelerinin yeryüzünü inlettiği yerlerdir' ifadelerini kullanmıştır. İfadelerden de anlaşılacağı üzere Erbaş, iddiaya konu cümleleri ezanda geçtiği haliyle telaffuz etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.