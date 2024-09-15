Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar - Son Dakika
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Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın, Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nun açılışında Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okuduğu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlanan haberin yalan olduğunu ve konuya ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyururken, İletişim Başkanlığı da iddianın doğru olmadığını belirtti.

15.09.2024 14:51  Güncelleme: 15:01
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Eylül tarihinde Yalova'da cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla basın yayın organlarında yayımlanan habere ilişkin açıklamada bulundu.

"KONUŞMANIN ÖNÜ ARKASI KESİLEREK PAYLAŞILMIŞ"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; " Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' başlığıyla yayınlanan haber yalandır. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın Yalova'da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında 'Eşhedü enlailahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah' cümlelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşması, önü arkası kesilerek, önce bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sözcü Gazetesi ise sosyal medyada yer alan çarpıtılmış görüntüler üzerinden hazırladığı haberi hiçbir araştırma yapmadan bugünkü nüshasında manşetten yayınlamıştır. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili Sözcü Gazetesi ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Konuya ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan bazı görüntülerle ilgili, 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i eksik okudu' iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparıldığı tespit edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında, 'Camiler, Cenab-ı Hakkın isminin her zaman anıldığı, şehadetleri dinin temeli olan 'Eşhedü en lâ ilâhe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resûlullah' cümlelerinin yeryüzünü inlettiği yerlerdir' ifadelerini kullanmıştır. İfadelerden de anlaşılacağı üzere Erbaş, iddiaya konu cümleleri ezanda geçtiği haliyle telaffuz etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar
Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar
Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet\'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik mi okudu? Diyanet ve İletişim Başkanlığından art arda açıklamalar - Son Dakika

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    Yorumlar (25)

  • Orhan Ceylan: Hayvanat bahçesi müdürünü tübitakın başına getirmedik mi. Buna niye şaşırıyoruz. 162 40 Yanıtla
  • Beykozlu: Elinde Duayı yazıp okuyan bir insandan daha ne bekliyorsunuz 145 29 Yanıtla
  • İshak Klein: Yahu neyi tartışıyoruz..Alenen eksik okudu işte.. bu şey doğru okuduysa hepimiz yanlış okumuşuz demek ki!..,hem doğru okusaydı kazara müslüman olacaktı.. bir düşünsene :))) 102 27 Yanıtla
  • Köylü Dayı: kesin montajdır zaten doğru inandık evet bak sen ya 72 21 Yanıtla
  • Cenk: Tamam anladık. AKP iktidarında herşey işin ehline veril....... Önemli olan Ülkenin geleceğimi AKP geleceğimi? 61 17 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan: Diyanet kurumunun daha fazla yıpranmaması için hemen istifa etmeli yada görevden azledilmeli 62 11 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Madem kesinti var gerçeğimi yayına al haberi doğrularcasına aynı şekilde yayın yapıyorsunuz bu nasıl bir lahana nasıl bir turşu 56 11 Yanıtla
  • Çelikk: Gayet Rahat okudu 8 29 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: muhalefet iktidarın her kurumunu hedef aldı eleştirenlere lafım neden terör suclusuna 53 vatandaşımızın katili ne suçu ne özgürlük vaad edilirken tepki vermediler 19 11 Yanıtla
  • ahmet taştan: Adam ezanın sözlerini söyledi ne alaka 20 9 Yanıtla
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