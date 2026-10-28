Diyarbakır Çermik'te kurulan emlakçı birliğinin başkanlığına Zamur getirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te kurulan emlakçı birliğinin başkanlığına Zamur getirildi

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Diyarbakır Çermik\'te kurulan emlakçı birliğinin başkanlığına Zamur getirildi
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Diyarbakır Çermik\'te kurulan emlakçı birliğinin başkanlığına Zamur getirildi
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Diyarbakır Çermik'te Tüm Emlak Danışmanlar Birliği Çermik ve Çüngüş İlçe Başkanlığı kuruldu, başkanlığa Muhammed Sait Zamur getirildi. Yaklaşık 55 bin kişiye hizmet etmeyi amaçlayan birlik, iki ilçedeki emlakçıları tek çatıda toplayıp kayıt dışılığı önlemeye çalışacak.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Tüm Emlak Danışmanlar Birliği Çermik ve Çüngüş İlçe Başkanlığı kuruldu.

Birlik Başkanlığına ilçede faaliyet gösteren emlakçı Muhammed Sait Zamur getirildi. Çermik ve Çüngüş ilçelerinde faaliyet gösteren emlakçıları tek çatı altında toplamayı amaçlayan birlik, kayıt dışılığı da önlemeye çalışıyor. Yaklaşık 55 bin kişilik bir nüfusa hizmet etmeyi amaçlayan birliğin merkezi Çermik ilçesinde bulunuyor.

Tüm Emlak Danışmanlar Birliği Çermik ve Çüngüş İlçeleri Başkanı Muhammed Sait Zamur, amaçlarının ilçelerinde faaliyet gösteren emlakçıları tek çatı altında toplayarak, vatandaşların güvenli mülklere ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Zamur, "Çermik'te üye meslektaşlarımız ile bu hizmeti sunuyoruz. Bu kararı kayıt dışılığı durdurmak için aldık. Vatandaşlar kayıt dışı kişilere itibar etmemeli, resmi kayıtlı emlakçılarla çalışmalı" dedi.

Kaynak: İHA
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