Diyarbakır\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Vali Murat Zorluoğlu, merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi'nde, darbe girişimi gününde ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" temalı serginin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa katılanlarla fotoğrafları inceleyen Zorluoğlu, daha sonra Diyarbakır Orduevi'nde düzenlenen yemekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Zorluoğlu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, şehitlik mertebesinin önemine değindi. Şehitlerin, kahraman gazilerin ve onların ailelerinin devlet ve millet için çok kıymetli olduğunu belirten Zorluoğlu, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin eşsiz destekleriyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru ilerliyor. Bu çalışmada çok büyük mesafe alındı ve birkaç gün önce terör örgütünün silahlarını teslim etme aşaması da başladı. Şehitlerimizin annelerine, babalarına, evlatlarına ve kardeşlerine buradan seslenmek istiyorum: Müsterih olunuz, hiç kimse şehitlerimizin aziz hatıralarına, tertemiz mirasına leke konduramaz. Gazi kardeşlerim, sizler de müsterih olunuz. Gelinen bu noktada yaptığınız fedakarlıklar taçlanacak, vatanı ve milletiyle bölünmez Türkiye ülkünüz tam olarak inşallah gerçekleşmiş olacaktır. Türkiye'yi bu noktaya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Her birinize minnettarız ve sizlerin hatırasını da asla çiğnetmeyeceğiz. Sizler milletimizin gönlünde ve devletimizin nezdinde en müstesna yerde olmaya kuşkusuz devam edeceksiniz" dedi.

40 yılı aşkın süredir devam eden terör saldırılarının ülkeye verdiğini belirten Zorluoğlu, "Terör eylemlerinden terör baronları faydalandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'terör sektörü ve kandan beslenenler kazandı.' Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını, bölgesinde ve dünyada güçlü devlet olarak var olmasını engellemek isteyenler kazandı. 40 yılı aşkın sürede 10 binlerce insanın hayatını kaybetti, binlerce asker, polis, güvenlik korucusu şehit oldu" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, ülkenin refahı, ilin, bölgenin kalkınması için harcanabilecek 2 trilyon dolardan fazla paranın da maalesef bu yolda harcandığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bugün 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla bu küresel oyunu, bu kirli tezgahı ve bu nifak hareketini bozuyoruz. Bugün Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nın ruhu yeniden şekilleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşallah arifesindeyiz. Şafağın sökmesini bekliyoruz. Bugünleri görmemize vesile olan kahraman ordumuzun kahraman mensuplarına, polisimize, jandarmamıza, sahil güvenlik birimlerimize, teröre karşı her zaman en ön safta mücadele eden güvenlik korucularımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımızın isimsiz kahramanlarına, yarım asırdır yaşadığı onca acıya rağmen birlik, beraberlik ve kardeşliği muhafaza eden aziz milletimize Diyarbakır'dan şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu vesileyle başta 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek destan yazan aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize üstün, fedakarlık ve cesaretleri için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."

İl Müftüsü Celal Büyük de programda şehitler için dua etti.

Programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kaymakamlar ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. - DİYARBAKIR