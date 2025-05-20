Diyarbakır\'da Çocuklar Hilar Mağaraları\'nı Gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği gezi programlarına katılan çocuklar, Hilar Mağaraları'nı yerinde görerek, kültürel ve tarihi bilgi edindi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğünün, ilçe belediyeleri iş birliğiyle 9-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlediği kültürel gezi programları sürüyor. Programla, çocukların kentin tarihi ve kültürel mekanlarını yerinde görerek tanımaları hedefleniyor. Etkinlik çerçevesinde çocuklar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle, eğitmenler eşliğinde gezilecek alanlara götürüldü. Gezi süresince çocuklara temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin yer aldığı çantalar hediye edildi.

Her hafta farklı bir kültürel noktayı ziyaret eden çocukların bu haftaki durağı, Ergani ilçesinde yer alan Hilar Mağaraları oldu. Silvan ve Kocaköy ilçelerinden gelen 65 çocuk, uzman rehberler eşliğinde mağaraları gezdi. Rehberler, çocuklara mağaraların tarihi ve bölgenin arkeolojik önemi hakkında bilgi verdi. Çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, gezi sonunda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Program, düzenlenen piknikle son buldu. - DİYARBAKIR