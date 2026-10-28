Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 103. yılı için çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 103. yılı için çelenk sunma töreni düzenlendi

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Diyarbakır\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı için çelenk sunma töreni düzenlendi
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Diyarbakır\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı için çelenk sunma töreni düzenlendi
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Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'ta çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri, askeri erkan, yargı ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

(DİYARBAKIR) - Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da düzenlenen kutlama programı, Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'ta çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri, askeri erkan, yargı ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Aydın Kılıç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Daimi Meclis Üyesi Gülay Kılıç ile kamu kurumları, emniyet ve askeri erkanın temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kentteki kutlama programı çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: ANKA
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