Diyarbakır'da Dr. Hussam İçin Yürüyüş - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dr. Hussam İçin Yürüyüş

Diyarbakır\'da Dr. Hussam İçin Yürüyüş

Sağlık çalışanları, İsrail'in gözaltına aldığı Dr. Hussam Abu Safiye'yi protesto etti.

18.01.2025 20:41
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Diyarbakır'da sağlık çalışanları, İsrail'in gözaltına aldığı Dr. Hussam Abu Safiye için yürüdü.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde toplanan grup, daha sonra Hz. Süleyman Camii'ne kadar slogan atarak yürüdü. Yürüyüşe, çevredeki vatandaşlarda alkış çalarak eşlik etti. Burada, grup adına açıklama yapan Doç. Dr. Eşref Araç, sağlık çalışanları olarak geçtiğimiz günlerde Gazzeli bir meslektaşları Dr. Hussam Abu Safiye'nin İsrail tarafından zorla gözaltına alınmasını kınamak üzere bir araya toplandıklarını söyledi.

Gazze'de 15 ayı aşkın süredir tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım girişiminde bulunan İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam'ı zorla gözaltına almasının her şeyden evvel uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Araç, "Sağlık tesisleri ve sağlık çalışanları, uluslararası hukukun temel ilkelerine göre savaşın tarafı değildir ve bu nedenle her şartta korunmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar ve gözaltılar, savaş suçu kapsamındadır. 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti. Aynı gün yayımlanan görüntülerde, Gazze'de İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Filistinli Doktor Hussam Abu Safiye'nin, İsrail ordusunun tanklarına karşı üzerinde beyaz önlüğüyle tek başına yürüdüğü anlar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılmış ve tüm dünyanın gündemine taşınmıştı. O andan sonra Dr. Hussam ile ilgili resmi kanallardan hiçbir bilgiye ulaşılamadı. İşgal güçleri, elinde bu isimde bir tutuklu bulunmadığını ve akıbetine ilişkin bilgisinin olmadığını öne sürdü. İşgalcilerin açıklamaları gösteriyor ki; zorla kaybetme suçuyla karşı karşıya kalan binlerce Gazzeli tutuklu gibi Dr. Hussam Abu Safiye'nin akıbeti de hali hazırda büyük bir tehlike altındadır" dedi.

Kalabalık, basın açıklamasının ardından tekbirler getirerek dağıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Gözaltı, Sağlık, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Dr. Hussam İçin Yürüyüş - Son Dakika

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