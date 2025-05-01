Diyarbakır'da Hurdacılar 1 Mayıs'ı Kutladı

Diyarbakır'da hurdacı esnafı 1 Mayıs'ta da çalıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'daki hurdacılar çarşısındaki esnaf, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı.

Merkez Yenişehir ilçesinde hurdacılar çarşısındaki esnaf. işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

Esnaf Metin Baran, kendisi gibi çalışan işçinin bayramını kutladığını söyledi.

Esnaf Abdullah Baran ise, gerçek işçi, emekçi olduklarını ifade ederek, "Bizim gibi bütün emekçilerin, işçilerin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun" dedi.