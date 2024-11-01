Diyarbakır'da İnci Projesi ile Yetimlere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da İnci Projesi ile Yetimlere Destek

Diyarbakır\'da İnci Projesi ile Yetimlere Destek

Öğretmenler tarafından başlatılan İnci Projesi ile 5,400 yetim ve öksüze yardım ediliyor.

01.11.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da öğretmenler öncülüğünde mülki idare amirlerinden iş adamlarına kadar hayırseverlerin destek verdiği "inci projesiyle" binlerce aileye yardım edilirken 5 bin 400 yetim ve öksüz öğrenciye destek çıkılıyor.

Öğretmenler öncülüğünde gönüllülük esasıyla 2003 yılında hayırseverlerin destek çıkmasıyla dağıtılan yardımlarda 400 gönüllü yer alıyor. Yardım harekatı, daha sonra "inci projesi" adıyla Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin bizzat kontrolünde ki proje, Diyarbakır ve Türkiye'nin yakından tanıdığı eğitimci Yahya Kamçı'nın koordinatörlüğünde yapılıyor.

Mülki idare amirlerinden, gazetecilere, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş'tan, kurum amirlerine kadar projeye destek sağlanıyor.

Proje sorumlusu öğretmen Yahya Kamçı, İnci Projesi'nin amacı, incitmemek şartıyla yetim ve öksüzlere hem an, hem de gelecekte onlara bir şeyler kazandırabilmek ve bir şeyler verebilmek olduğunu söyledi.

Bu çerçevede 400'den fazla gönüllüyle bir araya geldiklerini belirten Kamçı, "2003 yılından beri yaptığımız çalışmaları projelendirip bir an önce bu kardeşlerimize ulaştırmak istedik. İnci Projesinde, eski öğrencilerimizden gönüllü aktif öğretmen arkadaşlarımızdan, iş adamlarına, gazeteci arkadaşlar, kamu kurum ve kuruluşlardaki idareci arkadaşlarımıza kadar katkı sunulan bir çalışmadır. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 5 bin 400 yetim ve öksüz kayıtlı kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin giyimlerinden tutun ailelerinin gıda ihtiyacına kadar yardım ediyoruz" dedi.

İnci Atak Projesi çerçevesinde binlerce aileye çeşitli yardımlarda bulunduklarını anlatan Kamçı, "Kurban etinden, alışveriş kartlarına kadar, ayakkabı ve monttan tutun, diğer yardımlara kadar çeşitli yardımlar yapıyoruz. Mülki idare amirlerinin katkısı var, İl Milli Eğitim Müdürümüzün bizzat hakimiyeti ve çalışması var. Amacımız sadece bu kardeşlerimiz değil, projenin Türkiyeleşmesi için çaba sarf etmektir. Hemen hemen her hafta yaklaşık 150-200 ailemize kurban eti götürüyoruz. Her gün 50 ila 100 ailemize ekmek fişi dağıtıyoruz. Alışveriş kartlarını dağıtıyoruz. Gıda kolileri dağıtıyoruz. 2024 yılında 95 bin ek fişi dağıtmışız" diye konuştu.

Kamçı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ı 106 gruba ayırmışız. Her bir grupta 50 ila 80 arası ailemiz bulunuyor. 9 binden fazla ailemiz bulunmakta. Bu ailelerimizle yaklaşık olarak 90 binden fazla bir araya gelmişiz. Geçen sene 64 kardeşimize tekerlekli sandalye hediye ettik. Bunlardan 5 tanesi akülü. Öğrenci kardeşlerimize bu sene oluşturduğumuz reyonlara getirerek bayan ve erkek reyonları farklı olmak üzere kendi seçecekleri imkanlar sunuyoruz."

Gönüllü öğretmenlerden Berşan Yaz, İnci Projesi'nin çocukların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli imkanları sağlayarak onları daha donanımlı bireyler haline getirmek için yaptıkları bir dizi projeden oluştuğunu söyledi. Bu yıl 7 proje faaliyete koyduklarını aktaran Yaz, "Bunlar inci gardırop, inci atak, inci dil akademisi, inci doğum günleri, yetim, uçan inciler ve inci papatyaları. Bunlara değinecek olursak inci gardırop, bot, mont ve kıyafet ihtiyacı karşıladığımız bir proje. Buna ekstra bu sene kırtasiye şenliği de ekledik. Birçok ilçeye giderek öğrencilerimize kırtasiye malzemesi ulaştırdık. İnci atak ise kurban ve ramazan bayramında üzerine gözler sözler yazdığımız 2 bin çikolatayı inci çocukların eliyle ayakkabıların için bıraktık. Uçan inciler projemizde ise 8'inci Ana Jet Üssüne götürüyoruz. Öğrenciler F16'ya biniyor. Burada farklı bir ufuk oluşturmak istiyoruz. İnci doğum günü etkinliğimizde de ana okulu, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimizin evlerine gidip doğum günlerini kutluyoruz. Öğrencimize ve evde yaşayan diğer bireylere çeşitli hediyeler götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmen Rojda Teksoy ise Yahya Kamçı'nın 2004-2008 yılları arasında ortaokuldan öğretmeni olduğunu, uzun yıllardır bu projeyi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Teksoy, "Ben ve diğer eski öğrencileriyle beraber gönüllülük esasıyla başlamış bir proje. İyilik adına ve gönüllülük esasına dayanan, toplumsal olarak birçoğumuzun görevi. Bizim de biraz daha sistemleşerek yaptığımız güzel bir proje" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da İnci Projesi ile Yetimlere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:24:33. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İnci Projesi ile Yetimlere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.