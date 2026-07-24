Diyarbakır’da tenis kortlarına yoğun ilgi: 6 ayda 540 kursiyer - Son Dakika
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Diyarbakır’da tenis kortlarına yoğun ilgi: 6 ayda 540 kursiyer

Diyarbakır’da tenis kortlarına yoğun ilgi: 6 ayda 540 kursiyer
24.07.2026 11:12  Güncelleme: 11:16
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz tenis kurslarına yılın ilk 6 ayında 320 yetişkin ve 220 çocuk katıldı. Katılımcılar temel eğitim alarak maç yapabilecek seviyeye gelirken, antrenörler kentte tenise yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz tenis kurslarından yılın ilk 6 ayında 320 yetişkin ve 220 çocuk olmak üzere 540 kişi yararlandı. Antrenörler, "Kent halkının tenise yoğun bir ilgisi var" derken, kursiyerler ise Diyarbakır'ın gelecekte başarılı tenisçiler yetiştiren ve tenisle anılan bir kent olmasını istediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tenis sporunu yaygınlaştırmak ve çocuklarla gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz kurslar düzenledi. Kayapınar ilçesindeki 75 kapalı tenis kortlarında gerçekleştirilen ve 2 aylık periyotlarla süren kurslarda, katılımcılara materyal desteği sunularak tenisin temel tekniklerine ilişkin eğitim verildi. 320 yetişkin ve 220 çocuk olmak üzere 540 kursiyer, aldıkları eğitimi uygulamalı çalışmalarla pekiştirerek karşılıklı ralli ve maç yapabilecek seviyeye geldi. Antrenörler ve kursiyerler, Diyarbakır'da tenise olan ilginin hızla arttığını belirtti.

"Tenise olan ilgi artıyor"

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz tenis kursunu sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini belirten kursiyer Süleyman Şahin, şunları söyledi:

"İnternette belediyenin ücretsiz tenis kursuna ilişkin duyurusunu gördüm ve başvurumu yaptım. Kurs beklediğimden daha uzun sürdü. İki ay boyunca haftada iki saat eğitim aldık. Tenisin tekniklerini öğrendik ve bunları pratiğe dönüştürme fırsatı bulduk. Şehirde tenise olan ilginin arttığını görüyorum. Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi bünyesinde farklı turnuvaların düzenlenmesi de bu ilgiyi artırıyor. İlerleyen dönemlerde kort sayısının artmasını bekliyoruz. Diyarbakır'ın gelecek yıllarda iyi tenisçiler yetiştiren ve tenisle anılan bir kent olmasını istiyoruz."

"Arkadaşlarımızla kaynaştık"

Kurslarda keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Hüsna Birtane, eğitimlere en temel seviyeden başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Orta seviyeye kadar geldiğimizi düşünüyorum. Ralliler yaptık ve arkadaşlarımız oldukça başarılı oldu. Kurs boyunca hem eğlendik hem de birbirimizle kaynaştık. Kendi aramızda gruplar oluşturduk. Belediyenin tenis kortları uygun olduğunda arkadaşlarımızla plan yaparak burada tenis oynamaya devam edeceğiz."

"Mutlu ve huzurlu bir ortamımız var"

Ücretsiz eğitim olanağından yararlanan Dorşin Uçar da kursta orta seviyeye ulaştıklarını ifade ederek, "Burada tenis oynamaya devam edebilir, kortları ücretsiz kullanabiliriz. Tenisi birlikte öğrendiğimiz arkadaşlarımızla güzel ilişkiler kurduk. Mutlu ve huzurlu bir ortamımız var. Emeği geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, antrenörlerimize ve gönüllü ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Tenis antrenörü Mesut Elhaman, belediye bünyesinde çocuk, genç ve yetişkinler başta olmak üzere her yaş grubuna eğitim verildiğini söyledi. Kursiyerlerin tenisin temel tekniklerini öğrenerek karşılıklı ralli ve maç yapabilecek seviyeye gelmelerini amaçladıklarını belirten Elhaman, şöyle konuştu:

"Diyarbakır halkının tenise yoğun bir ilgisi var. Yıllardır elit bir spor olarak görülen tenis, belediyemizin kentte inşa ettiği kortlar, düzenlediği eğitimler ve turnuvalar sayesinde tabana yayılarak kitle sporu haline geldi. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra da kendileriyle iletişimimizi sürdürüyoruz. Kendi aralarında mini turnuvalar düzenlemelerini sağlıyor, kentte tenis alanındaki gelişmeleri kendilerine aktarıyoruz. Amacımız, tenisin sürdürülebilir bir spor olmasını sağlamaktır."

İlk 6 ayda 540 kursiyere eğitim

Tenis antrenörü Muhammed Parlak ise yılın ilk 6 ayında 320 yetişkin ve 220 çocuğun kurslardan yararlandığını belirtti. Eğitimlerde teknik becerileri esas aldıklarını kaydeden Parlak, "Kursiyerlerimiz eğitimlerin sonunda maç yapabilecek ve kendilerini geliştirebilecek seviyeye geliyor. Halkın tenis sporuna gösterdiği yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Kurslarımız yaz ve kış aylarında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır’da tenis kortlarına yoğun ilgi: 6 ayda 540 kursiyer - Son Dakika

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