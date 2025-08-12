Diyarbakır'da Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 2. Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" düzenlendi. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan Yaşlılık Çalıştayına Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, yaşlıları temsilen Cuma Arslanoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşıyla başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Özyüksel, burada yaşlıların hayat kalitesini artıracak nitelikli çalışmalar yapabilme adına; onların sosyal yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve bir yol haritası belirlemek için bir arada bulunduklarını söyledi. Özyüksel, "Çalıştayımızın, büyüklerimizin ve yaşlılarımızın bürokraside, sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara çözümler getirmesini gündelik hayatta çözemedikleri sorunlara pratik çözümler sağlamasını ve paydaşların bu anlamda müşahhas katkılar sunmasını bekliyorum" dedi.

İl Müdürü Polat ise burada bir araya gelme amaçlarının yalnızca bir çalıştay yürütmek olmadığını aynı zamanda bir kültürü, bir birikimi ve toplumsal vicdanı geleceğe aktarma sorumluluğunu hep birlikte üstlenmek olduğunu aktardı. Polat, "Yaşlılık, yalnızca biyolojik bir evre değildir; hayat tecrübesinin, hikmetin ve değerin ete kemiğe bürünmüş halidir. 2019 yılında Ankara'da düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilmişti. O dönemde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan bu şurada aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı hakları ve yaşam kalitesi gibi önemli temalar, dört komisyon tarafından ele alınmıştı. Sonuç beyannamesiyle birlikte, yaşlı bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarının korunmasına yönelik stratejik hedefler belirlenmiş ve toplumun tüm kesimlerinin sürece sorumlulukla katılımı sağlanmıştır. Diyarbakır, yaşlı nüfus oranı bakımından Türkiye ortalamasının altında olmakla birlikte; bu oran giderek artmakta ve geleceğe yönelik planlarımızı zaruri hale getirmektedir. Bu kapsamda, ilimizde gerçekleştireceğimiz bu çalıştayda; yaşlı bireylerimizin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini birlikte ele alacağız. Burada ortaya konulacak her fikir, yaşlı bireylerimizin daha huzurlu, daha aktif ve onurlu bir yaşam sürmesi için bir tuğla olacaktır. Çünkü biz, öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki; anneye, babaya, yaşlanmış her bireye hürmeti bir yük değil, bir şeref biliriz. Yaşlılarımızın yaşamını kolaylaştırmak, seslerini duymak ve haklarını korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada gösterdiğiniz ilgi ve sunacağınız katkılarla; yalnızca bir çalıştay değil, yaşlılarımıza duyulan saygının, vefanın ve bilgelikle kurulacak bir geleceğin temellerini hep birlikte atacağız" diye konuştu.

Yaşlı bireyleri temsilen konuşan Arslanoğlu ise bugün burada "Yaşlılık ve Hissettiklerimiz" gibi çok anlamlı bir başlık altında buluşmuş olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Arslanoğlu, "Bu hayatta çok şey gördüm, çok şey yaşadım. Güzellikleri tattım, zorluklar da yaşadım. Ama en çok şunu öğrendim hayat, her yaşta kıymetlidir ve değerlidir. Açıkça söylemek isterim ki biz yaşlılar, sadece geçmişin insanı değiliz bugünün ve yarının yaşanan hafızasıyız. Bize düşen, gençlere elimizden geldiğince destek olmak onlara tebessümlerimizi, samimiyetimizi ve tecrübelerimizi aktarmaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Özyüksel yaşlı bireyler temsilcilerine hediye taktim etti. Ardından çalıştay salonlarına geçildi ve yaşlı bireyler için uzlaşı maddeleri üzerinde görüş alışverişi yapıldı. - DİYARBAKIR