Diyarbakır'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Diyarbakır\'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi
12.08.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için Diyarbakır'da çalıştay yapıldı.

Diyarbakır'da Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 2. Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" düzenlendi. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan Yaşlılık Çalıştayına Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, yaşlıları temsilen Cuma Arslanoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşıyla başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Özyüksel, burada yaşlıların hayat kalitesini artıracak nitelikli çalışmalar yapabilme adına; onların sosyal yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve bir yol haritası belirlemek için bir arada bulunduklarını söyledi. Özyüksel, "Çalıştayımızın, büyüklerimizin ve yaşlılarımızın bürokraside, sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara çözümler getirmesini gündelik hayatta çözemedikleri sorunlara pratik çözümler sağlamasını ve paydaşların bu anlamda müşahhas katkılar sunmasını bekliyorum" dedi.

İl Müdürü Polat ise burada bir araya gelme amaçlarının yalnızca bir çalıştay yürütmek olmadığını aynı zamanda bir kültürü, bir birikimi ve toplumsal vicdanı geleceğe aktarma sorumluluğunu hep birlikte üstlenmek olduğunu aktardı. Polat, "Yaşlılık, yalnızca biyolojik bir evre değildir; hayat tecrübesinin, hikmetin ve değerin ete kemiğe bürünmüş halidir. 2019 yılında Ankara'da düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilmişti. O dönemde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan bu şurada aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı hakları ve yaşam kalitesi gibi önemli temalar, dört komisyon tarafından ele alınmıştı. Sonuç beyannamesiyle birlikte, yaşlı bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarının korunmasına yönelik stratejik hedefler belirlenmiş ve toplumun tüm kesimlerinin sürece sorumlulukla katılımı sağlanmıştır. Diyarbakır, yaşlı nüfus oranı bakımından Türkiye ortalamasının altında olmakla birlikte; bu oran giderek artmakta ve geleceğe yönelik planlarımızı zaruri hale getirmektedir. Bu kapsamda, ilimizde gerçekleştireceğimiz bu çalıştayda; yaşlı bireylerimizin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini birlikte ele alacağız. Burada ortaya konulacak her fikir, yaşlı bireylerimizin daha huzurlu, daha aktif ve onurlu bir yaşam sürmesi için bir tuğla olacaktır. Çünkü biz, öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki; anneye, babaya, yaşlanmış her bireye hürmeti bir yük değil, bir şeref biliriz. Yaşlılarımızın yaşamını kolaylaştırmak, seslerini duymak ve haklarını korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada gösterdiğiniz ilgi ve sunacağınız katkılarla; yalnızca bir çalıştay değil, yaşlılarımıza duyulan saygının, vefanın ve bilgelikle kurulacak bir geleceğin temellerini hep birlikte atacağız" diye konuştu.

Yaşlı bireyleri temsilen konuşan Arslanoğlu ise bugün burada "Yaşlılık ve Hissettiklerimiz" gibi çok anlamlı bir başlık altında buluşmuş olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Arslanoğlu, "Bu hayatta çok şey gördüm, çok şey yaşadım. Güzellikleri tattım, zorluklar da yaşadım. Ama en çok şunu öğrendim hayat, her yaşta kıymetlidir ve değerlidir. Açıkça söylemek isterim ki biz yaşlılar, sadece geçmişin insanı değiliz bugünün ve yarının yaşanan hafızasıyız. Bize düşen, gençlere elimizden geldiğince destek olmak onlara tebessümlerimizi, samimiyetimizi ve tecrübelerimizi aktarmaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Özyüksel yaşlı bireyler temsilcilerine hediye taktim etti. Ardından çalıştay salonlarına geçildi ve yaşlı bireyler için uzlaşı maddeleri üzerinde görüş alışverişi yapıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşlanma, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Avrupa Ligi’ne katılamıyorlar Crystal Palace’ın CAS’a itirazı reddedildi Avrupa Ligi'ne katılamıyorlar! Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
19:02
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:49
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
18:31
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı
Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
18:23
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu
Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
18:19
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi
Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
18:03
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 14:09:27. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.