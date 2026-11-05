Diyarbakır Kayapınar'da hastane yolu ve kaldırım sorunları ulaşımı güçleştiriyor - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da hastane yolu ve kaldırım sorunları ulaşımı güçleştiriyor

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Diyarbakır Kayapınar\'da hastane yolu ve kaldırım sorunları ulaşımı güçleştiriyor
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Diyarbakır Kayapınar\'da hastane yolu ve kaldırım sorunları ulaşımı güçleştiriyor
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu ve çevresinde çukurlar, su birikintileri ve bozuk kaldırımlar ulaşımı güçleştiriyor. Hastaneye gelen hastalar ve yakınları ile sürücüler ve yayalar sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda ve hastane çevresinde oluşan çukurlar, su birikintileri ve bozuk kaldırımlar, vatandaşların hastaneye ulaşımını güçleştiriyor.

Merkez, Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgenin en yoğun ziyaretçi ağırlayan sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. Ancak hastaneye ulaşmak isteyen vatandaşlar, yol ve kaldırım sorunları nedeniyle zorluk yaşıyor. Özellikle yollarda oluşan çukurlar ve yağışların ardından meydana gelen su birikintileri araç sürücülerinin geçişini zorlaştırırken, hastane çevresindeki bozuk kaldırımlar da yayaların yürümesini güçleştiriyor. Yaşanan sorunlar, tedavi olmak için hastaneye gelen hastaları ve hasta yakınlarını da olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar, hastane yolunda ve çevresinde yaşanan ulaşım sorunlarının bir an önce giderilmesini isteyerek yetkililerden çözüm bekliyor.

Kaynak: İHA
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