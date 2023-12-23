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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nden ödül töreni - Son Dakika
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nden ödül töreni

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2022 yılı başarılı gazeteciler yarışmasında dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı. İhlas Haber Ajansı Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan'dan 7 ödül kazandı. Törende, pandemi ve deprem nedeniyle ertelenen ödül töreni düzenlendi ve ödüller sahiplerine verildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti\'nden ödül töreni
23.12.2023 - 17:04,
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 2022 yılı başarılı gazeteciler yarışmasında dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törende İhlas Haber Ajansı Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan'dan 7 ödülün sahibi oldu.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy törende yaptığı konuşmada 2022 yılı başarılı gazeteciler ödül törenini pandemi ve ardından yaşanan deprem nedeniyle yapamadıklarını ifade ederek 2023 yılı sonunda, yeni yıla girmeden ödülleri sade bir törenle hak sahiplerini verdiklerini söyledi.

Törene Basın İlan Kurumu İl Müdürü Tahsin Şahin, Atatürk Üniversitesi Kurumsal iletişim direktörü Prof. Dr. Besim Yıldırım, yerel ve yaygın medya kuruluşlarının temsilcileri ile ödül alan gazeteciler katıldı.

Törende teşvik ödülü almaya hak kazanan İhlas Haber Ajansı muhabiri M. Ertuğrul Polat ödülünü İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'in elinden aldı.

Törende Erzurum merkezde görev yapan gazetecilere ödülleri verilirken bölge muhabirlerine ödülleri kargo ile gönderilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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