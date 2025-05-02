Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı İçin Protokol İmzalandı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türkiye'nin doğu sınırlarının korunması adına stratejik bir mevkide bulunan ve 93 Harbi'nden I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'ye uzanan süreçte vatan savunması adına pek çok savaşa sahne olan "Doğu Cephesi" milli tarih ve kültürel hafızanın oluşmasında önemli bir tarihi rol oynadı. Özellikle Kop Dağı'ndan Palandöken, Kargapazarı ve Allahuekber Dağlarına kadar uzanan tarihi hat boyunca ecdadımızın vermiş olduğu mücadele günümüzde olduğu gibi gelecekte de milli bilincin yaşatılması adına önemli bir tarihi misyonu yerine getirdi.

Bu tarihi mirasın korunması, bilimsel temellerle belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında kurumsal bir iş birliği protokolü imzalandı. İlgili protokol, "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı"nın kurulmasına yönelik yürütülecek çalışmaları desteklemeyi; bu kapsamda akademik, kültürel ve kurumsal düzeyde çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini öngörüyor. Protokol doğrultusunda, Erzurum Teknik Üniversitesinde 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı Çalıştayı" düzenlenecektir.

Çalıştaya; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Milli Savunma Bakanı Danışmanı E. Tuğgeneral Necdet Tuna, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürü Ömer Aygül, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi ( POTA) Müdürü Emekli Albay Kadim Koç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Kemal Can, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat küçükuğurlu, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Semra Günay ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı katılacak. Çalıştay, Doğu Cephesi'nin tarihsel, kültürel, sosyopolitik ve ekolojik boyutlarının disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilmesini; bu alanda gerçekleştirilecek koruma, tanıtım ve bilimsel araştırmalara kurumsal bir zemin hazırlanmasını hedefleniyor. Gün boyu sürecek oturumların ardından hazırlanacak sonuç raporu, aynı gün saat 16.30'da Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat/İİBF Fakültesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda kamuoyu ile paylaşılacak. - ERZURUM