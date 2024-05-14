Doğum gününde kazada ölen hemşirenin ailesi isyan etti - Son Dakika
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Doğum gününde kazada ölen hemşirenin ailesi isyan etti

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Osmaniye'de doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki hemşire Tuğçe Nur Akıncı'nın ailesi, sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına isyan etti. Baba Sinan Akıncı, kızının metrelerce sürüklenerek ölmesine içerlediğini belirtirken, anne Tevhide Akıncı ise suçsuz çocuğunun ölümüne sebep olan sürücünün tutuklanmasını istedi. Ailenin avukatı da kazanın kasten adam öldürme veya bilinçli taksirle gerçekleştiğini düşündüklerini ve sürücünün serbest bırakılmasının toplum vicdanını yaraladığını ifade etti.

14.05.2024 10:48
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Doğum gününde kazada ölen hemşirenin ailesi isyan etti

- Baba Sinan Akıncı, "Benim kızım metrelerce yerde sürüklenmiş benim içim yanıyor, ciğerim yanıyor"

-Anne Tevhide Akıncı, "Benim çocuğumun suçu, günahı yok çocuğum sabah kalktı işe gitti ölüm haberi geldi"

OSMANİYE - Osmaniye'de doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki hemşire Tuğçe Nur Akıncı'nın ailesi sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına isyan etti.

Osmaniye'de 29 Nisan tarihinde Güney Çevre Yolunda meydana gelen kazada; özel bir sağlık kabininde hemşire olarak görev yapan Tuğçe Nur Akıncı, elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında beklediği sırada arkadan gelen otomobilin çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Akıncı, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücü H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

"Benim kızım metrelerce yerde sürüklenmiş benim içim yanıyor, ciğerim yanıyor"

Evladının acısıyla içinin yandığını söyleyen baba Sinan Akıncı, "Benim kızım metrelerce yerde sürüklenmiş benim içim yanıyor, ciğerim yanıyor. Ben kafamı bile içeri koyamıyorum dışarı çıkıyorum acaba kızım geri gelir mi diye kapıya bakıyorum. Mezarlığa gidiyorum gece gidiyorum diye çocuklar beni içeriye kilitliyor. Ben bu sıkıntıyı, bu eziyeti, ben hep çocuklarım için çektim. Şanlıurfa'da 7 sülalemi terk ettim çocuklarım için burada kaldım. Ben anlamadım hakimin biri bırakıyor ikinci niye bırakıyor. Bunun bir açıklaması var mı, kendine çocuk olsa ne der, kendi ne yapar.13-14 gündür içim yanıyor, bu adam serbest bırakıldı ben bu adamın tutuklanmasını rica ediyorum" dedi.

"Benim çocuğumun suçu, günahı yok çocuğum sabah kalktı işe gitti ölüm haberi geldi"

Kızlarının ölümüne sebep olan sürücünün serbest bırakılmasını kabul etmediklerini söyleyen anne Tevhide Akıncı, "Benim çocuğumun suçu, günahı yok çocuğum sabah kalktı işe gitti ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum. Ben çocuğumu toprağa vermişim, kendi geziyor. Bana da yazık kendinin kızı olsa ne der, kendinin çocuğu olsa ne yapar. Serbest bırakıyorsa, kendi kabul ediyorsa ben de kabul ediyorum. Kendi kabul etmiyorsa ben de kabul etmiyorum. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Başka çare yok yazık günah bize de yazık. Gecem gündüze döndürdüm, gündüzümü geceye döndürdüm ağlıyorum, sızlıyorum, çarem yok. Allah rızası için çocuğum için ben bu adamın tutuklamasını istiyorum" diye konuştu.

"Somut olayda yaklaşık 110 km'ye yakın bir hızdan bahsediyoruz, ışık ihlalinden bahsediyoruz"

Sürücünün serbest kalmasının ailenin ve toplumun vicdanını yaraladığını söyleyen ailenin avukatı Taner Kanarığ, "Dosyadaki bu mevcut kaza aslında bir kaza değil, burada biz muhtemel kasta adam öldürme olduğunu düşünüyoruz. Yine bunun devamında muhtemel kast değerlendirmeyecekse bile bilinçli taksirle bir şekilde değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyoruz. Görüntüleri izleyen her vatandaş burada bunun bir kaza olmadığını açık bir şekilde görebilecektir. Hal böyleyken bilinçli taksirle, muhtemel kastla adam öldürmek mevcutken, normal şartlarda çok rahat bir şekilde tutunabilecek bir insanın bugün dışarıda olmasını kamu vicdanı kabul etmemekte, yargılama camiası olarak biz de bu meseleyi kabul edememekteyiz. Somut olayda yaklaşık 110 km'ye yakın bir hızdan bahsediyoruz, ışık ihlalinden bahsediyoruz. Tüm bunlar mevcutken bu insanın adli kontrol şartıyla serbest kalması ailenin vicdanı nasıl yaralıyorsa toplumun vicdanını da aynı şekilde yaralamakta. Asli tüm kusurları bünyesinde barındırdığı bir dosyada geçici bir süreliğe de olsa cezaevine alınmasıydı. Biz bundan sonraki süreçte hem yargılama sürecinin takipçisi olacağız, ailenin yanında olacağız, ne gerekiyorsa bununla alakalı yaparız. Rahmetli Tuğçe'ye hiçbir şekilde kusur isaf edilmemiş vuran kişiye isaf edilen kusurlar, Karayolları Trafik Kanunu'nun genel hükümlerini ihlal şeklinde 3 ağır kusurla beraber kendisinin asli ve tam kusurlu olduğu raporlarda geçiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğum gününde kazada ölen hemşirenin ailesi isyan etti - Son Dakika

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