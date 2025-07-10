Dolandırıcılara Dikkat: Kaparo Vermeyin! - Son Dakika
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Dolandırıcılara Dikkat: Kaparo Vermeyin!

Dolandırıcılara Dikkat: Kaparo Vermeyin!
10.07.2025 13:24
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İnternet üzerinden dolandırıcılıkla ilgili uzmanlar, kaparo ödemeden önce evi görmek gerektiğini vurguluyor.

Dolandırıcılar, internet siteleri üzerinden ucuz konut ve iş yeri ilanı ile ağlarına düşürdükleri kişileri 'Kaparonuz yandı' diyerek dolandırıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların da artık kendilerini geliştirdiklerini, kanunun ve uygulamadaki hukukun açıklarını bulmaya başladıklarını belirterek, mağdur olmamak için tüm evrakların kontrol edilmesini ve kaparonun kesinlikle evi, iş yerini görmeden ödenmemesini tavsiye ediyor.

İnternet siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Alışveriş siteleri üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, 'ucuz daire ve iş yeri' ilanlarıyla vatandaşların dikkatini çekerek, 'Sahibi paraya sıkıştı, acil satılık' başlıklı ilanlarla iletişime geçen kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, ağlarına düşürdükleri kişilere güven verdikten sonra 'İlanı size ayırdık, kaparo gönderin' diyerek vatandaşları dolandırıyor.

Dolandırıcıların "Mülk sahibinin paraya ihtiyacı var, bu nedenle bu kadar ucuz satılıyor" bahanesi

Dolandırıcıların da artık kendilerini geliştirdiklerini, kanunun ve uygulamadaki hukukun açıklarını bulmaya başladıklarını belirten Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Şu anda biz dolandırıcılık dosyalarında en çok karşılaştığımız problem, savcının KYOK (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) kararı verip, bu bir dolandırıcılık suçu değildir veya bir suç oluşmamıştır, bu hukuki bir alacak meselesidir gibi dosyayı bu şekilde kapatabiliyorlar. Şu anda dolandırıcılar, bir mülk sahibi, sanki iş yerini, evini satmak istiyormuş gibi ilanı giriyorlar, 2+1, 3+1, lüks iş yeri ve dükkanları ön plana çıkararak sanki mülk sahibinin 'Acil paraya ihtiyacı var, bu nedenle bu kadar ucuz satılıyor' diyerek sizleri ofislerine davet ediyorlar. Ofislerinde ise eğer siz bu oltalama olayına düştüyseniz, bir an önce bunu almak istiyorsunuz. İskan, gerekli belgeler tamamlandı mı, bunu gidip kontrol etmek yerine bir an önce işlemleri yapmaya eğilimli oluyorsunuz ve kişiler size diyorlar ki, 'Biz kaparo almadan hiçbir işlem yapmayız.' Siz bir an önce kaparo ödemesini yapıyorsunuz, sonrasında gidip eve bakmak istediğinizde, eve, iş yerine gittiğinizde buranın çoğunluğunun yapılmamış olduğunu gördüğünüzde size şunu söylüyorlar, 'Biz size kaparo yönetimiyle çalıştığımızı söyledik. Önceden gidip bakabilirdiniz, evrakları isteyebilirdiniz ama siz ben burayı kesin almak istiyorum diyerek bize kaparo ödediniz ve biz size bu evi, iş yerini ayırdık. Biz bu nedenle sizinle yapmış olduğumuz sözleşme gereği size bu kaparoyu iade etmiyoruz' diyerek dosyaları dolandırıcılıktan çıkarıp artık bir hukuki ihtilafa, hukuki alacak dosyalarına çeviriyorlar. Bu nedenle kişilerin mağduriyeti artık ceza dosyalarıyla değil de hukuk dosyalarıyla giderilmeye çalışılıyor" dedi.

"Karşı tarafla bir ticaret yapacaksanız kendinizi sadece sözleşmeyle garanti altına almanız yetmiyor"

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan avukat Çakır, "Her ne kadar hukuk dosyasında bizler avukat olarak veyahut vatandaş elinden geleni yapsa da maalesef başarısız oluyoruz. Nedeni ise dolandırıcı sıfatıyla veyahut alacaklı olduğumuz borçlu sıfatıyla kişiyi davada mahkemede karşımızda görsek bile, davayı kazansak bile bu kişinin üzerinde mal, mülk, maaş veya hiçbir şey olmadıktan sonra siz bu kişiden hiçbir şey alamıyorsunuz. Bu nedenle aslında sadece bu olay için değil, karşı tarafla bir ticaret yapacaksanız kendinizi sadece sözleşmeyle garanti altına almanız yetmiyor. Bazen sözleşmede yazan da sizin için aleyhi durumlar barındırabiliyor. Aynen bu olayda olduğu gibi. Bu nedenle sadece sözleşmeye güvenmeyip, ticaret yaptığınız insanın da maddi gücüne, üzerinde mal mülk olup olmadığına, bir maaşı olup olmadığına da dikkat ederseniz bir hukuki ihtilaf söz konusu olduğunda, kazandığınızda, hukuk sizin hakkınızı verdiğinizde en azından maddi olarak bir şeyler elde edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Kaparoyı kesinlikle evi görmeden, iş yerini görmeden vermeyin"

Dolandırıcıların bahanelerine dikkat çeken Çakır, "Sarı renkli ilan siteleri diye geçer şu anda daha çok, bu sitelerde 2+1, 3+1 ilanların fiyatlarını, örnek veriyorum yarı yarıya, daha uygun fiyata çıkarıp, bir de bunlarda ön plana çıkarmak için siteye para ödüyorsunuz. Bunu da ön plana çıkararak sizin gözünüzün önüne koyuyorlar. Siz de 2+1, 3+1 lüks dairenin fiyatının neden bu kadar uygun olduğunu sorduğunuzda klasiktir, 'Mülk sahibinin acil paraya ihtiyacı var' yalanıyla karşılaşıyorsunuz. Bu tür olaylarda mağduriyetle karşılaşmamak için ev alacak, tapu alacak kişilere karşı şunu söylüyoruz; mutlaka alacağınız yeri görün. Emlakçıyla imzalayacağınız sözleşmede size gösterilen ev veya iş yerinin adresiyle sözleşmedeki adres aynı mı buna mutlaka bakın. Sizler kaparoyı evi görmeden, iş yerini görmeden asla vermeyin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dolandırıcılara Dikkat: Kaparo Vermeyin! - Son Dakika

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