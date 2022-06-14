Dr. Yılmaz, kurbanını Kızılay'a bağışladı - Son Dakika
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Dr. Yılmaz, kurbanını Kızılay'a bağışladı

14.06.2022 09:57
Dr. Yılmaz, kurbanını Kızılay'a bağışladı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanını Kızılay'a bağışladı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanını Kızılay'a bağışladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın'ı ziyaret etti. Yılmaz, Kızılay'ın 154'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı. Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgiler alan Yılmaz, aynı zamanda kurban bağışına da katıldı. Kurban vekaletini Kızılay Düzce Şubesine veren Dr. Yasin Yılmaz, "Malum Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Bu noktada Kızılay'ın kurumsallaşmış ve artık en ücra köşelere kadar uzanan gönüllüleri var. Bende bu sene ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağından emin olduğum Kızılay'a kurban vekaletimi vermek istedim" dedi.

"Vekalet fiyatlarımız belli oldu"

Yılmaz'a teşekkürlerini sunan Halil Aydın ise "Kurban Bayramı'nda bağışçılarından ve halkımızdan gelen kurban bağışlarını Türk Kızılay'ı olarak konserve haline getiriyoruz. Soğuk hava depolarımızda saklıyoruz. Her türlü ihtiyaç halinde bu bağışlar ihtiyaç sahiplerine ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. Bu sene ki Kurban vekalet fiyatlarımız ise yurtiçi kesim için 2475 TL, yurtdışı fiyatı ise 1475 TL olarak belirlendi" diye konuştu. - DÜZCE

Dr. Yılmaz, kurbanını Kızılay'a bağışladı
Dr. Yılmaz, kurbanını Kızılay'a bağışladı

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Kaynak: İHA

Kızılay, Kurban, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dr. Yılmaz, kurbanını Kızılay'a bağışladı - Son Dakika

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