Ağustosta silahlı dronla vurulan Golden Sapling tankeri römorkörlerle Boğaz\'dan geçirildi, gemi trafiği askıya alındı

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayarak ağır hasar alan ve Samsun açıklarında karaya oturan Hong Kong bayraklı kimyasal tanker M/T Golden Sapling tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

AĞUSTOS AYINDA DRON SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Karadeniz'de ağustos ayında silahlı dron saldırısıyla vurulan ve sürüklenerek karaya oturan Hong Kong bayraklı petrol ve kimyasal ürün tankeri M/T Golden Sapling, kurtarma operasyonunun ardından İstanbul Boğazı'na ulaştı. Singapur merkezli Chem Pool Management tarafından işletilen 147,8 metre uzunluğundaki 19 bin 455 detveyt tonluk (DWT) tanker, Aras Marine firmasına ait "Aras Salvor" açık deniz römorkörü yedeğinde ilerledi. Operasyona Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM Kurtarma 8 ve KEGM Kurtarma 11 römorkörlerinin de refakat ettiği belirtildi.

SÖKÜM İÇİN ALİAĞA'YA GÖTÜRÜLECEK

Tankerin geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra söküm ve geri dönüşüm için İzmir Aliağa'daki Öge Gemi Söküm Tesisleri'ne götürüleceği öğrenildi. Boğazın güvenli geçişini sağlamak amacıyla İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine çift yönlü olarak askıya alınırken, M/T Golden Sapling tankerinin geçişi havadan görüntülendi.