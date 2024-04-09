DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ağrı'daki yatırımları açıkladı - Son Dakika
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DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ağrı'daki yatırımları açıkladı

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ağrı\'daki yatırımları açıkladı

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Ağrı'ya yapılan 57 tesisin değerini 11 Milyar 894 Milyon TL olarak açıkladı. Ağrı'da tarımsal arazilerin sulanması için 216 bin 580 dekarlık sulama tesisleri inşa edildi. Ayrıca, 2 baraj tamamlandı ve 1 barajın inşaatı devam ediyor. Taşkın koruma tesisleri ile taşkın riski azaltıldı ve toplulaştırma projeleri ile tarım arazileri daha verimli hale getirildi.

09.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yıldaki Ağrı yatırımlarını açıkladı. Balta,"Ağrı'ya 11 Milyar 894 Milyon TL değerinde 57 Tesis inşa ettik. Ağrılılar için üretmeye devam edeceğiz." dedi.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan "su"yun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulan; içmesuyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES'ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.

"Su Vatandır" hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Köklü kurumsal geçmişi 1914 yılı "Umur'u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi"ne kadar uzanan DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) Türkiye'nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 'Bizler maziden atiye uzanan, tarihini "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana "Su Vatandır" anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir. 'dedi.

Tarım kenti Ağrı'da, 216 bin 580 dekar araziyi suyla buluşturduk

Ağrı'ya yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Ağrı'da inşa ettiğimiz sulama tesisleri ile 216 Bin 580 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık." dedi.

Ağrı'ya 2 baraj kazandırdık

Elverişli tarım arazileri, uygun iklim özellikleri ve çalışkan Ağrılıların emekleriyle can bulan bereketli toprakları, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Ağrı'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 57 adet Tesis ile 11 Milyar 894 Milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Ağrı'da son 21 yılda 2 baraj inşa ettik ve böylece 205,48 milyon m su depolama hacmine ulaştık." dedi.

1 Barajda inşaat çalışmaları devam ediyor

Ağrılı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Ağrı'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 3 bin 340 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz.

Taşkın koruma tesisleri ile vatandaşlarımızı ve toprağımızı koruyoruz

Ayrıca; Ağrı'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 50 adet taşkın koruma tesisi ile Ağrı şehir merkezi, 46 adet yerleşim yeri ve 35 bin 670 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 8 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz." dedi.

Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yatırımlarımız ile toprağımız daha kıymetli

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Ağrı'da 2 adet iş tamamlanarak toplam 475 bin 670 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Ağrı'da 52 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır." dedi.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Ağrılılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle "Türkiye Yüzyılı" idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı, Tarım, Çevre, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ağrı'daki yatırımları açıkladı - Son Dakika

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