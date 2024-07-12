Başkan Erdoğan: Denizli'den Özbekistan'a ihracatımız yüzde 33 arttı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Erdoğan: Denizli'den Özbekistan'a ihracatımız yüzde 33 arttı

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO'ya kayıtlı Özbekistan sermayeli 7 adet şirket bulunduğunu belirterek, Denizli'den Özbekistan'a ihracatın geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 arttığını söyledi. Özbekistan heyeti, DTO'da Denizli iş dünyasıyla buluştu.

12.07.2024 17:42
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DTO Başkanı Erdoğan: " Denizli'den Özbekistan'a ihracatımız yüzde 33 arttı"

Özbekistan heyeti, DTO'da Denizli iş dünyasıyla buluştu

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO'ya kayıtlı Özbekistan sermayeli 7 adet şirket bulunduğunu belirterek; "Denizli'den Özbekistan'a ihracatımız, geçen yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 arttı" dedi.

Denizli Ticaret Odası'nın sektörel iş birlikleri ve dış ticareti artırmaya yönelik uluslararası temasları devam ediyor. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Namangan Bölgesi Valisi Shavkat Abdurazakov'un başkanlığındaki Özbekistan heyetini ağırladı. Özbekistanlı iş insanları ile Denizlili iş insanları DTO'da bir araya geldi.

Özbekistan Cumhuriyeti'nin Namangan Bölgesi Valisi Shavkat Abdurazakov'un beraberindeki resmi heyette Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov, Namangan Vali Yardımcısı kibjon Inamov, Namangan Bölgesi Belediye Başkanı nvar Otakhodjaev, Namangan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkhamid Komolkhonov, Chartak Bölgesi Belediye Başkanı Ilkhom Sattarov, Namangan Bölgesi Yatırım ve Ticaret Ofisi Başkan Yardımcısı Khondamir Akhunbabaev, Tekstil Sanayi Enstitüsü Rektörü Kurbonali Kholikov, Bölge Turizm Ofisi Başkanı Otabek Rasulov ile Namangan Valiliği Özel Kalem Müdürü khmad Mamadjanov yer aldı. Denizli iş dünyası ile ticari görüşmelerde bulunmak ve iş birliği ile yeni yatırım alanlarını değerlendirmek üzere gelen heyette ayrıca Namangan bölgesinde tekstil, seracılık, hayvancılık, gıda, çiçekçilik, turizm ve ilaç sektöründe yatırımları bulunan Özbekistanlı iş insanları da yer aldı.

DTO'yu ziyaretlerinde heyeti Başkan Erdoğan kapıda karşıladı ve öncelikle başkanlık makamında ağırladı. Daha sonra DTO hizmet binasında toplantıya geçildi. Toplantıya, farklı sektörlerden çok sayıda DTO üyesi iş insanın yanı sıra DTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Oktay Mersin de katıldı.

"Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişki, artarak devam etmeli"

Ev sahibi sıfatıyla toplantının açış konuşmasını yapan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, konuklarına Denizli'nin ticari ve sanayi potansiyelini anlattı; Denizli Ticaret Odası'nı tanıttı. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek yeni adımların atılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, yeni girişimlerin önünün açılması temennisinde de bulundu. Ayrıca, Denizli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmanın, Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostane ilişkilerin ticaret ve sanayi alanında daha da ileriye taşınması için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odamıza kayıtlı Özbekistan sermayeli şirketler 7 tane. Yeni yatırımlar ve ticari iş birliklerimizle, bunu daha da artırmak istiyoruz. Denizli'den Özbekistan'a ihracatımız, geçen yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 arttı. 2024'te ise yılın ilk yarısını tamamlamadan 2022'deki ihracat tutarımıza yaklaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre de yaklaşık yüzde 77 artırdık. Geçtiğimiz günlerde devlet başkanlarımızın belirlediği, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini önce 5 milyar dolar sonra da 10 milyar dolara çıkarma hedefine, biz de Denizlili iş insanları ve Denizli Ticaret Odası olarak var gücümüzle katkı koymaya çalışacağız" dedi.

"Denizli ile ortak noktamız çok"

Namangan Bölgesi Valisi Shavkat Abdurazakov da konuşmasının başında, iki devlet başkanının ortaya koyduğu hedefin gerçekleştirilmesi için Denizli'de olduklarını ifade etti. Abdurazakov, "Bu hedefe yönelik elimizden gelen katkıyı koymaya çalışacağız. Tekstil, makine, metal işleme, gıda işleme ve tarım sektörleri, sanayimizin ana sektörlerinden. Vilayetimizde 38 bin adet şirket faaliyet göstermektedir; 7 bin adedi sanayi işletmesidir. Bunların 2 bin adedi ise tekstil sektöründedir. Yıllık 250 bin tondan fazla pamuk üretmekteyiz ve bunun tamamını da bu işletmelerde işliyoruz. Denizli ile ortak noktalarımız var... Bunların başında ev tekstili geliyor. Namangan'da tekstil gelişmiş durumda ve bizim firmalarımız da ürünlerini daha çok Avrupa'ya ihraç etmektedirler. Erkek üst giyim alanında önemli projeler gerçekleştirmekteyiz. Avrupa'nın önde gelen dünyaca ünlü giyim markalarına fason üretim yapmaktayız. Sayıları 73'ü bulan küçük sanayi bölgemizde, 2 bin adet şirket faaliyet göstermekte ve 63 bin kişi istihdam edilmektedir. Bu sanayi bölgelerine devletimiz tarafından altyapı konusunda ciddi destek verilmekte ve gümrük vergilerinden imtiyazlar tanınmaktadır. Namangan vilayetimiz, Türkiye'deki firmalarla dış hacmini son 4 yılda 281 milyon dolara ulaştırdı. Bunun 124 milyonu ihracat, geri kalanı da ithalattır. Mevcut potansiyelimiz ise daha yüksek. Umarım bugünkü toplantı ve bundan sonraki görüşmelerimiz, geri kalan kısmın da işler ve daha verimli hale getirilmesine katkı sağlar. Bu sene 40 gün süren geleneksel çiçek festivalimizde yurt dışından 200 bin, yurt içinden de 6 milyon ziyaretçimiz vardı. Gelecek yıl 64.'sünü düzenleyeceğimiz festivalimize Denizli Ticaret Odası yönetimini, üyelerini ve Denizlili iş adamlarımızı da davet ediyor ve bekliyoruz" diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Başkan Erdoğan Namangan Bölgesi Valisi Shavkat Abdurazakov'a şehrin sembolü olan Denizli horozunun biblosunu, Vali Abdurazakov da Başkan Erdoğan'a Namangan'ın resmedildiği hediyeyi takdim etti.

Kaynak: İHA

Özbekistan, İhracat, Denizli, İhracat, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Erdoğan: Denizli'den Özbekistan'a ihracatımız yüzde 33 arttı - Son Dakika

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