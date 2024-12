DTO Başkanı Erdoğan; "Emlak Yasası istiyoruz"

Yerel

DENİZLİ - Emlakçılar, Denizli Ticaret Odası'nda buluştular. Odanın Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Bilgilendirme Toplantısı büyük ilgi gördü. Toplantının başında üyelerine açıklamalarda bulunan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, açıklamalarıyla yeni Anayasa tartışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Açıklamalarında Emlak Yasası çıkarılmasını öneren Başkan Erdoğan, Ülke genelinde resmi kayıtlı 60.000 işletme ve 150.000 resmi kayıtlı çalışanıyla sektörün, ticari hayata önemli bir katkı sağladığına ve her vatandaşı ilgilendiren bir alan olduğuna dikkat çekti.

Denizli Ticaret Odası (DTO)'daki, Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Bilgilendirme Toplantısı'nı takip etmeye gelenler ile oda oldukça kalabalık günlerinden birini daha yaşadı. Salon doldu taştı. Salon içinde ve dışındaki fuaye alanında samimi ve sıcak sohbetler ile renkli görüntüler oluştu. Etkinlik, Başkan Erdoğan'ın açış konuşmasıyla başladı. Büyük ilgi gören ve salondakilerin dikkat kesildikleri konuşmasında Başkan Erdoğan sektörün ve üyelerinin öneri, beklenti ve taleplerini sıraladı. Bugüne kadar sektöre ve ilgili komitelerindeki üyelerine yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı. Ardından Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası olarak sektörün gelişmelerine yönelik faaliyetlerinin kesintisiz sürdürdüğünü ifade etti. Yapılan buluşma ve program için yeni birisini daha hayata geçirilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Konuşmalarının devamında Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ülke genelindeki verilere dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Ülke genelinde resmi kayıtlı 60 bin işletme ve 150 bin resmi kayıt altındaki çalışanı barındıran iş gücüyle, yıllık 2 milyon 400 bin işlem hacmine ulaşan ve 165 milyarlık dolarlık bir ekonomiye sahip olan sektörümüzdeki gelişmeleri, bizler de sizler gibi yakından takip ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın sayıları 30'u bulan meslek komitelerinin arasında, 2018'den bu yana yeniden yapılanan ve gençlerle dinamizm kazandığı 13'üncü emlak faaliyetleri komitesini ve çok sayıda önemli mesleki başarıya imza attıklarını belirtti. Emlak sektörüyle ilgili Denizli'de çoğu bir ilki oluşturan çok önemli çalışmalar yürüttüklerini de dile getiren Başkan Erdoğan, "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Yönetmelik Tasarısı çalışmalarına büyük katkı koyduk. Üyelerimize anlaşmalı bankalardan 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı sağlayarak konut edindirme ve konut stoklarını eritmeye yönelik çalıştık. İlgili kurumlar ve bankalarla, düşük faizli konut kredisi sağlayacak yeni bir kampanya düzenlenmesi için de görüşmelerimiz var. Sektörde yetkin isimlerin yer almaları için gerekli olan mesleki yeterlilik belgesi eğitimlerini düzenledik. Türkiye'de bir ilke imza atarak mesleki Anadolu lisesinde ilgili branşta emlak sınıfının açılması için görüşmeler yaptık ve başvuruda bulunduk; TOBB'a da bununla ilgili yazdık ve bölümümüzü açtırdık. Böylelikle, sektörümüzün temelini sağlamlaştırma anlamında önemli bir adım attık. Üyelerimizin iş sözleşmelerini standart hale getirdik ve online olarak herkesin kullanımına sunduk. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz ile görüşerek sahte ikametgah gibi mülteciler ile ilgili sorunların ülke genelinde düzeltilmesi yönünde girişimlerde bulunduk. Banka, belediye ve maliye gibi kamu kurumlarında, emlak yönetimi mezunlarının istihdamına yönelik girişimlerimiz oldu. Sektörümüzün özellikle ilgili kurumlarda daha verimli ve etkin roller alması amacıyla da bazı çalışmalar yürüttük. Mesleğinizi icra ederken hukuki anlamda bazı sıkıntılar yaşadığınızı ve bu durumun hepinizi bir şekilde mağdur ettiğini çok iyi bildiğimizden dolayı, yetkin ve uzman isimlerle günümüz şartlarına uygun hukuki sözleşmeler hazırlattık ve sektördeki üyelerimizin hizmetine sunduk. Denizli Ticaret Odamızın logosunun da bulunduğu bu sözleşmeler sayesinde, oda olarak biz de sizler ile vatandaşımız arasında bir nevi garantörlük görevini üstlendik. Ayrıca, üyelerimizin güvenilirliğini vurgulamak adına sizlere portföyünüzün tanıtımını ve duyurusunu yaparken kullandığınız ilanlarla afişlerinizde de odamızın logosunu kullanma imkanı tanıdık. Mesleki dayanışmayla üyelerimizin arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla, meslektaşlarınıza özel ve güvenilir network ağımız olan DTO Emlak Portalımızı kurduk ve kullanımınıza sunduk. Belediyelerimizle emlak beyanı sorununuzu görüştük; işi ve süreci kolaylaştıracak şekilde meslektaşlarınızın beyanının esas alınmasına yönelik gereken uygulamanın devreye girmesini sağladık. Proje, ruhsat ve iskan için e imza alt yapısının oluşturulması maksadıyla komisyon oluşturduk; bazı girişimlerde bulunduk. İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarımızla görüşmelerimiz oldu; bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere toplantılar düzenledik" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, ayrıca Denizli'nin bir deprem şehri olmasından dolayı binaların ve kentin yenilenerek daha da sağlamlaştırılması ve daha güvenli bir hale getirilmesi yönünde, yerel yönetimlere ada bazında kentsel dönüşüm yapılmasını önerdiklerini duyurdu. Salondakilere yakın zamanda da bunun uygulanmasını beklediklerini müjdeleyen Başkan Erdoğan, "Her şeyden önemlisi, tam da yeni anayasa tartışmalarının gündemde olduğu bugünlerde, biz de bu mesleğimiz ile ilgili bir talebi gündeme getirmek istiyoruz. Her vatandaşımızı ilgilendiren bir konu ve meslek grubu olan bu alanı kapsayan bir Emlak Yasasının çıkarılmasını öneriyoruz ve bekliyoruz. Ayrıca TOBB'a da emlak sektör meclisi kurulması için yazdık, başvurduk" dedi.

Bununla beraber sektörün gelişmesi için yoğun bir çaba harcadıklarının altını çizen Başkan Erdoğan, 'Emeğime dokunma!' sloganıyla başka bir çalışma daha yaptıklarını ve maliye teşkilatının idarecileriyle ayakçı olarak tabir edilen emlakçı sorununu ayrıntılı ele aldıklarını ve konuyu en yetkili mercilerle de müzakere ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, "Komitemizin girişimleri ve bizim de desteğimizle sağladığımız yetkililerin özel ilgisiyle, bu sorununuzu da bir an önce çözmeye çalışıyoruz. Ticaret İl Müdürlüğümüzle, yetki belgesi ve sonrasında yaşananlara dair bilgilendirme toplantısı ile çalıştay yaptık. Sektörümüzü geliştirip büyütmek adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, sorunlarınızı her fırsatta ilgili merciler ile yetkililere taşıdık. Bunların neredeyse tamamını, verimli ve etkili bir çalışmayla, kısa zamanda çözüme kavuşturduk. SGK, Tapu, Emniyet Müdürlüğümüz ve emlak ile ilgili komitelerimizle de sektörümüze ve üyelerimize yönelik çalışmalar yürüttük. Özellikle de 538 Sayılı Kanun'da yer alan, taşınmaz beyanlarının gerçek rayiç satış bedelleri üzerinden yeniden düzenlenerek resmi kayıtlara geçmesi hakkında görüşmelerde bulunuyoruz; bu konuda yoğun bir çabamız var. İlgili kurumlar ve belediyelerimiz ile defalarca kez irtibata geçtik ve yetkililerle tek tek görüştük. Bu sorunun çözümü, meslek erbabı üyelerimiz açısından su kadar hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, sektörün devlet tarafından sunulacak yeni imkanlarla da desteklenmesini istedi. Erdoğan, "Kamu kaynaklarıyla kanalıyla, üyelerimiz ile firmalarımızın daha da güçlenmesi için ofis çalışanlarımıza yönelik desteklerin devreye sokulmasını istiyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, mesleğinizi icra etme şartlarının iyileştirilmesinin yanında üyelerimizin ve çalışanlarının güncel gelişmelerden haberdar olmaları, mesleki ve kişisel gelişimlerini tamamlamaları için eğitimler ve etkinlikler de düzenliyoruz. Bugün de bunlardan birine daha imza atmanın haklı gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu ve benzer konulardaki başarılı çalışmaları ile üstün gayretlerinden dolayı, ilgili 13'üncü meslek komitemizin üyelerine, yoğun katılımınızdan dolayı da bugün bizi yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum. Lütfen şunu asla unutmayın; sizlere her türlü konuda kapımız her daim sonuna kadar açık. Telefonumuz da 7 gün 24 saat açık. Bizler, sizler için varız. Her zaman her konuda yanınızda olacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Başkan Erdoğan'ın konuşması, büyük alkış aldı. Denizli Ticaret Odası'nın 13'üncü Meslek Komitesinin organizasyonu ile DTO hizmet binasının ilk katındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün taşınmaz ticareti konusunda en yetkin isimleri olarak nitelendirilen Ticaret Uzmanı Cansu Koyulhisarlı ile Uzman Yardımcısı Sevil Özakça'nın sunumlarıyla devam etti. Denizli Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tuba Uzun'un eşlik ettiği konuşmacılar, sunumlarının ardından salondakilerin sorularını da yanıtladı. Katılımcılar, oldukça verimli buldukları etkinlikten dolayı Başkan Erdoğan ile ekibine de teşekkür ettiler.