DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, son yolculuğuna uğurlandı

DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, son yolculuğuna uğurlandı
07.07.2026 11:38  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) ilk kadın meclis başkanı Nevin İl, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Diyarbakır'a getirilen İl, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İstanbul'dan uçakla gece yarısı Diyarbakır'a getirilen Nevin İl için bu sabah Yeniköy Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen ve Üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, DOGÜNKAD Başkanı Özlem Külahçı Tanaman, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Cevher Eyyubi, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kadın örgütleri, STK temsilcileri, çok sayıda iş insanı ve sevenleri katıldı.

Törende DTSO İş Kadınları Meclisi adına konuşan Sevim Vural, İl'in kadın hareketi, sivil toplum ve iş dünyasına bıraktığı mirası anlattı.

Daha sonra konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, İl'in Diyarbakır iş dünyası ve kadın hareketi açısından büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Kaya, "Büyük bir değerimizi yitirdik. Özellikle kadınlar en önemli mücadele arkadaşlarından birini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Nevin İl'in DTSO tarihinde önemli bir ilke imza attığını vurgulayan Kaya, "143 yıllık Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarihinin ilk kadın meclis başkanıydı. Ancak onu önemli kılan sadece bu unvan değildi. Dört dönemdir odada görev yapan biri olarak söyleyebilirim ki görev süresi boyunca birçok ilke imza attı" dedi.

"53 meclis üyesini tek tek ziyaret etti"

İl'in meclis çalışmalarına verdiği önemi anlatan Kaya, toplantılara katılım konusunda gösterdiği hassasiyete dikkat çekti. Kaya, "Meclis toplantılarımızda hiçbir zaman çoğunluk sorunu yaşanmadı. Katılımla ilgili en küçük bir aksaklık gördüğünde 53 meclis üyemizi tek tek iş yerlerinde ziyaret eder, sorunlarını dinler ve katılımın önündeki engelleri kaldırmak için büyük çaba gösterirdi" diye konuştu.

İş Kadınları Meclisi'nin mimarlarından biri oldu

Kaya, Nevin İl'in 2018 yılında Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da kurulan İş Kadınları Meclisi'nin kuruluşuna öncülük ettiğini belirterek, "Diyarbakır'da kurulduktan sonra çevre illeri kadın arkadaşlarıyla birlikte dolaşarak bu modelin tüm bölgede yaygınlaşması için yoğun emek verdi. Kadınların örgütlenmesi ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi için büyük mücadele yürüttü" ifadelerini kullandı.

Nevin İl'in uzun süredir mücadele ettiği hastalığına rağmen çalışmalarını aksatmadığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Bugün aramızdan ayrılmasına neden olan hastalığı o dönemlerde de vardı. Ancak hiçbir zaman bunu bir mazeret olarak görmedi. Gerek meclis yönetiminde gerekse İş Kadınları Meclisi'nin gelişmesi için yürüttüğü çalışmalarda hastalığını öne sürmedi. Arkadaşlarıyla birlikte üretmeye, çalışmaya ve mücadele etmeye devam etti."

Nevin İl'in yaşamını kadınların örgütlenmesine ve sivil toplumun güçlenmesine adadığını belirten Kaya, "Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve iş kadınlarının sivil toplumda daha güçlü yer alması için çok önemli emekler verdi. Hayatının merkezine bu mücadeleyi koydu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kadınlar tabutu omuzladı

Konuşmaların ardından Nevin İl için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İl'in tabutu, kadınların omuzlarında dualar eşliğinde mezarlığa taşındı. Defin töreninin ardından İl ailesi ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya taziyeleri kabul etti. Daha sonra törene katılanlar, taziyelerin kabul edileceği Kayapınar ilçesindeki 50 Metre Yol üzerinde bulunan Orfioğlu Vakfı Taziye Evine geçti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Yerel Haberler, Sivil Toplum, İş Dünyası, Diyarbakır, Politika, İstanbul, Siyaset, Yeniköy, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın
Diyarbakır’da eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Diyarbakır'da eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Bolu Belediyesi irtikap davasında ilk duruşma Parayı nasıl aldığını anlattı Bolu Belediyesi irtikap davasında ilk duruşma! Parayı nasıl aldığını anlattı

11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
10:53
Şam’da Macron’un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
10:37
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
10:23
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
10:06
NATO Zirvesi’ne damga vuracak hamle Ortak füze üretimi geliyor
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:09:13. #7.13#
SON DAKİKA: DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.