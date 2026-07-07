DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İstanbul'dan uçakla gece yarısı Diyarbakır'a getirilen Nevin İl için bu sabah Yeniköy Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen ve Üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, DOGÜNKAD Başkanı Özlem Külahçı Tanaman, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Cevher Eyyubi, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kadın örgütleri, STK temsilcileri, çok sayıda iş insanı ve sevenleri katıldı.

Törende DTSO İş Kadınları Meclisi adına konuşan Sevim Vural, İl'in kadın hareketi, sivil toplum ve iş dünyasına bıraktığı mirası anlattı.

Daha sonra konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, İl'in Diyarbakır iş dünyası ve kadın hareketi açısından büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Kaya, "Büyük bir değerimizi yitirdik. Özellikle kadınlar en önemli mücadele arkadaşlarından birini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Nevin İl'in DTSO tarihinde önemli bir ilke imza attığını vurgulayan Kaya, "143 yıllık Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarihinin ilk kadın meclis başkanıydı. Ancak onu önemli kılan sadece bu unvan değildi. Dört dönemdir odada görev yapan biri olarak söyleyebilirim ki görev süresi boyunca birçok ilke imza attı" dedi.

"53 meclis üyesini tek tek ziyaret etti"

İl'in meclis çalışmalarına verdiği önemi anlatan Kaya, toplantılara katılım konusunda gösterdiği hassasiyete dikkat çekti. Kaya, "Meclis toplantılarımızda hiçbir zaman çoğunluk sorunu yaşanmadı. Katılımla ilgili en küçük bir aksaklık gördüğünde 53 meclis üyemizi tek tek iş yerlerinde ziyaret eder, sorunlarını dinler ve katılımın önündeki engelleri kaldırmak için büyük çaba gösterirdi" diye konuştu.

İş Kadınları Meclisi'nin mimarlarından biri oldu

Kaya, Nevin İl'in 2018 yılında Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da kurulan İş Kadınları Meclisi'nin kuruluşuna öncülük ettiğini belirterek, "Diyarbakır'da kurulduktan sonra çevre illeri kadın arkadaşlarıyla birlikte dolaşarak bu modelin tüm bölgede yaygınlaşması için yoğun emek verdi. Kadınların örgütlenmesi ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi için büyük mücadele yürüttü" ifadelerini kullandı.

Nevin İl'in uzun süredir mücadele ettiği hastalığına rağmen çalışmalarını aksatmadığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Bugün aramızdan ayrılmasına neden olan hastalığı o dönemlerde de vardı. Ancak hiçbir zaman bunu bir mazeret olarak görmedi. Gerek meclis yönetiminde gerekse İş Kadınları Meclisi'nin gelişmesi için yürüttüğü çalışmalarda hastalığını öne sürmedi. Arkadaşlarıyla birlikte üretmeye, çalışmaya ve mücadele etmeye devam etti."

Nevin İl'in yaşamını kadınların örgütlenmesine ve sivil toplumun güçlenmesine adadığını belirten Kaya, "Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve iş kadınlarının sivil toplumda daha güçlü yer alması için çok önemli emekler verdi. Hayatının merkezine bu mücadeleyi koydu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kadınlar tabutu omuzladı

Konuşmaların ardından Nevin İl için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İl'in tabutu, kadınların omuzlarında dualar eşliğinde mezarlığa taşındı. Defin töreninin ardından İl ailesi ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya taziyeleri kabul etti. Daha sonra törene katılanlar, taziyelerin kabul edileceği Kayapınar ilçesindeki 50 Metre Yol üzerinde bulunan Orfioğlu Vakfı Taziye Evine geçti. - DİYARBAKIR