Dünya Belediyeler Birliği\'nde Türkiye dönemi başladı

Merkezi Barselona'da bulunan ve dünya nüfusunun yüzde 70'ini temsil eden dünyanın en büyük yerel yönetimler örgütü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nda Türkiye dönemi resmen başladı. Fas'ta düzenlenen olağan kongrede, Türk belediyeciliği uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Fas'ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Teşkilatı Olağan Kongresi, Türkiye adına gurur verici bir tabloya sahne oldu. Dünya çapında binlerce şehrin temsil edildiği kongrede alınan kararla, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay UCLG Başkanlığına seçilirken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de UCLG Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

UCLG'DE TÜRKİYE ADINA ÖNEMLİ GÖREVLER

Fas'ta düzenlenen UCLG Dünya Teşkilatı Olağan Kongresi'nde Türkiye'yi yakından ilgilendiren önemli kararlar alındı. Kongrede Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Başkanlığına seçildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de aynı kongrede UCLG Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük yerel yönetimler ağı içinde güçlü bir temsil elde etti. Türkiye adına elde edilen bu başarı, yerel yönetimlerdeki tecrübenin ve belediyecilik vizyonunun uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

ÖZDEMİR: BU ZAFER TÜM TÜRKİYE'NİN ZAFERİDİR

Türk belediyecilik anlayışının küresel çapta gördüğü teveccühü değerlendiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdemir, "Dünya'ya örnek belediyeciliğimizle sınırları aştık evelallah. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Fas'ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Teşkilatı Olağan Kongresi'nde UCLG Başkanlığına, şahsım da Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildik. Bu zafer Niğde'miz, Konya'mız nezdinde tüm Türkiye'nin zaferidir" ifadelerini kullandı. Başkan Özdemir, Türkiye'nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu hizmet anlayışının dünya sahnesinde karşılık bulduğunu belirterek, bu görevin önemli bir sorumluluk anlamına geldiğini vurguladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YEREL YÖNETİM AĞI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı, dünyadaki en büyük yerel ve bölgesel yönetimler örgütü olarak kabul ediliyor. UCLG, 140 farklı ülkede faaliyet gösterirken, 240 binden fazla şehir, belediye, bölgesel yönetim ve metropolü çatısı altında buluşturuyor. Aynı zamanda 175'ten fazla ulusal yerel yönetim birliğini de ağı içinde barındıran teşkilat, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ine denk gelen 5 milyar kişiyi doğrudan temsil ediyor. Konya ve Niğde'nin şahsında Türkiye'ye armağan edilen bu uluslararası başarı, Türkiye'nin yerel yönetimlerdeki hizmet kalitesini, tecrübesini ve vizyonunu dünya sahnesinin önemli platformlarından birine taşımış oldu.

Haber: Mehmet Güngördü