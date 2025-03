Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde Renkli Etkinlik

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Onlar için ne yapsak yakışıyor" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde düzenlenen "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliğine katıldı. Trabzon Valiliği himayesinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeşilay Trabzon Şube Başkanlığı ve Trabzon Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen program, "+1 Farkla Hepimiz Aynıyız, Farklılıklar Değerlidir" mottosuyla düzenlendi. Etkinliğe, Başkan Genç'in yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, engelli dernekleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Genç ve beraberindekiler çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda down sendromlu bireylerle bir araya geldiler.

Başkan Ahmet Metin Genç, bugünün çok güzel ve özel bir gün olduğunu hatırlatarak "Çünkü özel bireylerimizin günü. Onlar için ne yapsak yakışıyor. Ne yapsak azdır daha da fazlasını yapmamız lazım. 21 Mart da zaten bu nedenle bir farkındalık günü. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren elimizden geldiği kadar kıymetli kardeşlerimize, bize emanet yavrularımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah bu konudaki en büyük düşüncemiz, projemiz Allah nasip ederse, sayın Valimiz ve Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanımızın da desteğiyle kalıcı bir yaşam merkezini hayata geçirmek istiyoruz. Bu güzel güne katkı sağlayan ve paydaşlık eden tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik down sendromlu bireyler tarafından gerçekleştirilen futsal karşılaşmasıyla sona erdi. - TRABZON