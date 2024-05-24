Dünya Robot Olimpiyatı uluslararası finali İzmir\'de yapılacak

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Robotiğe meraklı çocuklar, 28-30 Kasım 2024'te İzmir'de buluşuyor. Dünyayı İzmir'de buluşturacak Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finalinin basın toplantısına ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Dünyanın geleceği, çocuklarımızın bilimle teması için çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan mutluyuz. İzmir'imize gelen katılımcıları en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

Dünyada robotiğe meraklı çocukları 28-30 Kasım 2024 tarihlerinde İzmir'de buluşturacak Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finali, Kültürpark İzmir Sanat'ta yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı. Her sene farklı bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Robot Olimpiyatları, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde yapılacak ve 3 bini aşkın katılımcıyı İzmir'de buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, WRO Türkiye Genel Koordinatörü Fatma Bezek, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç ve basın mensupları katıldı. Konuşmacılar toplantının sonunda, 2023 yılının Kasım ayında Panama'da Panama First Lady'si Yazmin Colón de Cortizo himayesinde gerçekleştirilen uluslararası finalin kapanış töreninde alınan WRO bayrağı ile poz verdi.

Tugay: "İzmir'imizi tanıtmak için önemli bir vesile olacak"

Finali İzmir'de yapmaktan gurur duyduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir'i; aydınlık yüzüyle, bilime, sanata, eğitime açık insanlarıyla, kültürüyle, dünyaya kendini anlatabilen bir şehir olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken çok iş var; ama bu tür organizasyonlar da uluslararası tanınırlığımızı doğal yollardan artıracak organizasyonlar. Dünyanın çok farklı yerlerinden 3 bin 500 civarında katılımcı bekleniyor. O tarihlerde şehrimizi tanıtacak organizasyonlar da bu etkinliğe eşlik edecek ve İzmir'imizi tanıtmak için önemli bir vesile olacak" diyerek anlattı.

"Bunun bir parçası olmaktan mutluyuz"

Etkinlik için İzmir'e gelenleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten Başkan Tugay, "Yapılmaya çalışılanın ne kadar önemli bir eğitim çalışması olduğunu hatırlamak gerek. Teması 'Earth Allies'. Dünyanın iyiliği için hep beraber çalışma anlayışı, ben öyle anlıyorum. İnsanların erişemediği alanlarda robot teknolojisini nasıl kullanabiliriz üzerine çalışılmasını sağlamak ve yarışmayla da bunu daha ileriye götürmeye çalışmak. Dünyamızın geleceği, çocuklarımızın gelecekte dünyanın sorunlarını çözmek için çalışmak zorunda olduklarını fark etmeleri, bilimle temas etmeleri için çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan mutluyuz. Üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'imize gelen katılımcıları en iyi şekilde ağırlayacağız. Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla İzmir ile yakın tanışıklık içinde ülkelerine dönmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Özçağdaş: "Genel Başkanımız Özgür Özel de burada olacak"

Eğitimin Türkiye'de herkesin ortak konusu olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneğinin birlikteliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Özçağdaş, "Bilim hepimizi, her tür siyasal görüşü birleştirir. Bilim geleceğimiz için önemli. Bu yapılan faaliyetler çocuklarımızda 21. yüzyıl becerilerini geliştirmenin en temel enstrümanları. Neden? Çünkü eğlenceli. Devlet okulları için, imkanı olmayan okullar için buralara katılabilmek, buradan yurt dışına gidebilmek, büyük işler bunlar. O yüzden buradayım. Genel Başkanımız Özgür Özel de burada olacak 28-29-30 Kasım'da burayı ziyaret edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu katkısı diğer kurumlara da örnek olmalı. CHP olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile gurur duyuyoruz" dedi.

Demir: Şimdiden heyecanlıyım

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir de, "Çok heyecanlıyız. Geçen kasım ayında Panama'da, Panama First Lady'si Yazmin Colon de Cortizo himayesinde gerçekleşen WRO 2023 Panama Uluslararası Finalinde WRO Dünya Robot Olimpiyatı bayrağını 2024 finali için ülkemize getirme gururunu yaşadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın katkılarıyla yaptığımız girişimin ülkemiz için de oldukça önemli bir kapıyı araladığını düşünüyoruz. 90 ülkeden programa katılan takımlar bizim rehberliğimizde 'Earth Allies' temasıyla robotik çözümler geliştirmek ve doğa ile uyum içinde yaşamanın yollarını keşfetmek üzerine çalışmaya başladılar. Katılımcılar bu sezon iki sorunun cevabını arayacaklar; robotlar doğanın tehlikeli ya da zorlayıcı olduğu yerlerde bize nasıl yardımcı olabilirler ve kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılması için bize yol göstermeleri mümkün müdür? Katılımcıların geliştireceği fikirler için bilim insanı olarak şimdiden heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

WRO Türkiye Genel Koordinatörü Fatma Bezek ise "Takımlar kayıtlara ağustos ayında başlayacak. Kasım ayı başında kayıtlar bitiyor. O süre içinde kim nerede kalacak, İZFAŞ ekibi ile çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da, sürecin küçük organizasyonlarla 2016 yılında başladığını belirterek, "Sonunda İzmir'de dünya finali yapılacak" diye aktardı. Alıcı, diğer ülkelerden gelecek çocukların konaklaması için çalışmalarına başladıklarını da ifade etti. - İZMİR