Dünya Su Günü Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Dünya Su Günü Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Dünya Su Günü Zirvesi İstanbul\'da Gerçekleşti

Su Verimliliği Zirvesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde su kaynaklarının korunmasına dikkat çekti.

24.03.2025 11:43
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22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına dikkat çekmeyi amaçlayan zirveye, Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu katılım sağladı.

Zirvede; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yer aldı.

Program kapsamında, su verimliliği konusunda bugüne kadar yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin yanı sıra, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler de ele alındı. Su krizinin küresel bir sorun haline geldiğine dikkat çekilen zirvede, su kaynaklarının korunmasına yönelik sürdürülebilir politikaların önemi vurgulandı.

Zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, suyun sadece bugünün değil, geleceğin de en büyük hazinelerinden biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Su, yaşamın kaynağı ve geleceğimizin teminatıdır. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde düzenlenen bu kıymetli zirvede, suyun korunması ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili yürütülen çalışmaları yakından takip etme fırsatı bulduk. Atatürk Üniversitesi olarak, su verimliliği ve çevre politikalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Su gibi aziz bir değerin korunmasına yönelik bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırmaları ve çevre politikalarına katkılarıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda sorumluluk üstlenmeye devam edecek.

Rektör Hacımüftüoğlu, Su Verimliliği Zirvesinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte iftar programına katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Su Günü Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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