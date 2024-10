Düzce Belediyesi\'nde Yönetim ve İsim Değişiklikleri Gerçekleşti

Yerel

Düzce Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında, Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş. unvanının "BelTem Temizlik ve Genel Hizmetler A.Ş." olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Düzce Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısının birinci oturumu, Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis tutanak özetinin onaylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş. unvanının "BelTem Temizlik ve Genel Hizmetler A.Ş." olarak değiştirilmesi ve şirketin faaliyet alanlarına güvenlik hizmetleri ile lojistik hizmetlerinin eklenmesi talepleri oy birliğiyle kabul edildi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirket isminden dolayı sadece Bahçeşehir bölgesine hizmet verildiği algısı oluşuyordu. Bu nedenle şirket isminin diğer iştirak şirketleri ile benzer olacak şekilde BelTem olarak değiştirilmesine karar verildi. Fabrikalardan, ilçelerden ve büyük sitelerden gelen talepler var. Hem istihdama katkı sağlamak hem de bu talepleri karşılamak amacıyla güvenlik ve lojistik hizmetlerinin de faaliyet alanlarına eklenmesi talebi geldi" dedi. Yapılan oylama sonucunda değişiklikler kabul edildi.

İki yeni müdürlük kurulacak

Düzce Belediyesi'nde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü ile Afet İşleri Müdürü kadrolarının ihdas edilmesi talebi de oy birliğiyle kabul edildi. 2025-2029 Stratejik Planın değerlendirilmesi, Düzce Merkez sokak sağlıklaştırma ve kentsel dönüşüm çalışmaları için BelTaş A.Ş'ye 10 milyon TL kaynak aktarılması, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün "vidanjör donanımlı araç marifeti ile akıcı fazdaki evsel atık suların çekilmesi ve atık su arıtma tesisinde bertaraf edilmesi" kaleminde fabrika ve benzeri işletmelerden alınan ücretlerde tarife değişikliği yapılması konuları Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Yönetmelikler değişiyor

S Plaka Servis Araçları Yönetmeliği ile Ticari Taksi (T plaka) ve Durak Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması, 4 adet taşınmazın ihale yoluyla satışı maddeleri de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında, merkez ilçe sınırları içinde yer alan 910 hektarlık sahanın "gelişme alanı" içerikli planlanması amacıyla kamu yararı kararı alınması talebi ile vatandaşlardan gelen trampa talepleri İmar Komisyonu'na havale edildi. İmar planı değişikliği, yapı nizamı, yol düzenlemesi, tahsis değişikliği, yapılaşma şartları ve itirazlardan oluşan gündem maddeleri de görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na gönderildi.

Kredi talebi onaylandı

Belediye Başkanlığınca mevcut kredilerin yapılandırılması ve vadelerinin uzatılması adına 48 ve 60 ay eşit ödeme seçenekleri ile 200 milyon lira tutarında kredi talebinde bulunulması, kredi iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi hususunun gündeme alınması oy çokluğu ile kabul edildi.

Binalara su deposu ve hidrofor zorunluluğu getiriliyor

Düzce Belediyesi Bütçe İçi İşletmesi'nin hizmet konularının genişletilmesi talebi de meclis gündemine taşındı. "Her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve doğalgazdan elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, mevcut tesisleri devralmak, devretmek, üretilen elektrik enerjisini ikili anlaşmalar yoluyla satmak ve her türlü enerji yatırımı ve işletmeciliği yapmak" konularının faaliyet alanlarına eklenmesi talebi oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nden gelen taleple, su basınç sorunu yaşayan binalarda yapılması düşünülen depo ve hidrofor sisteminin 6 eşit taksit ile su faturalarına yansıtılması konusu, meclis üyelerinin tamamının oyları ile meclis gündemine alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. - DÜZCE