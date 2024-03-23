Düzce Belediyesi Son Bir Ayda 5 Yatırımı Açtı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Son Bir Ayda 5 Yatırımı Açtı

Düzce Belediyesi Son Bir Ayda 5 Yatırımı Açtı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.

23.03.2024 16:19  Güncelleme: 16:25
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Düzce Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.

Düzce Belediyesi, şehrin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik planladığı yatırımları tek tek hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün vizyonu doğrultusunda, Düzce'nin gelişmesi ve kalkınması ana hedefi doğrultusunda şekillenen projeler, kalıcı yatırımlara dönüşüyor.

Pandemi, deprem ve 2 sel felaketi ile geçen 5 yıllık görev süresi içerisinde Düzce'nin kronikleşmiş tüm sorunlarına el atan Özlü, eser ve hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini teşkil eden 'kaliteli' yatırımları şehrimize kazandırdı.

Klasik bir belediye başkanı çizgisini izlemeyen Özlü, 'Bu şehirde ne sorun varsa, benim sorunumdur' diyerek rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında Düzce'nin tüm sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi için adımlar attı. Düzce'yi Türkiye'nin en gelişmiş ve kalkınmış ilk 10 şehri arasına sokmayı hedefleyen Özlü, bu doğrultuda eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, sanayiden spora kadar her alanda 'kalıcı' projeleri hayata geçirdi.

1 ayda 5 açılış

Başkan Faruk Özlü'nün şehrimize kazandırdığı önemli yatırımlar, gerçekleştirilen törenler ile hizmete girdi. Düzce Belediyesi çalışanlarının çocukları için hazırlanan BelKa Çocuk Gündüz Bakımevi, hayırseverlerin desteği ile yapılan 24 derslikli Azmimilli İlkokulu, Modern Pazaryeri, TÜBİTAK'ın büyük desteği ile hayata geçirilen bölgenin en büyük bilim üssü Düzce Bilim Merkezi, Nart Destanı ve büyük Çerkez sürgününün resmedildiği Kafkas Anıtı açıldı. İş adamı Ertan Uçar'ın destekleri ile bina yapımı ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Ertan Uçar Alzheimer ve Bakım Merkezide hizmete girmek için gün sayıyor.

4 yeni proje başladı

Basmacılar Çarşısı'nın yerinde Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi adıyla yükselecek binanın temeli atıldı. Ayrıca 19 Mayıs Spor Kampüsünün yapımı için zemin etüdü çalışmaları başlatıldı ve Düzce'ye sınıf atlatacak bir yatırımın ilk adımı olan Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübünün kuruluş işlemleri tamamlandı. Son olarak Türkiye çapında örnek teşkil eden Düzce İtfaiyesi Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin tanıtımı yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Son Bir Ayda 5 Yatırımı Açtı - Son Dakika

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