Düzce Belediyesi, Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce Belediyesi, Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı'na Katıldı

Düzce Belediyesi, Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı\'na Katıldı
14.07.2025 19:10  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, SKUP Projesi'nin tanıtımını yapmak ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla Ankara'da düzenlenen Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı'na katıldı. Proje, sürdürülebilir ulaşım politikalarının geliştirilmesini teşvik ediyor.

Düzce Belediyesi'nin il belediyeleri arasında ilk ve tek olma özelliği taşıdığı SKUP Projesi uygulayan belediyeler ve proje ortakları Ankara'da düzenlenen Uluslar arası Kentsel Hareketlilik Konferansı'na katıldı.

Türkiye genelindeki SKUP faydalanıcıları ve proje ortaklarının bulunduğu konferansta katılımcılar şehir ölçekli edinilen tecrübeleri paylaşarak yenin iş birlikleri için zemin oluşturdu.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütülen, Türkiye Belediyeler Birliği'nin nihai faydalanıcı olduğu, SKUP Türkiye Projesi'nin ortak kapanış organizasyonu Ankara'da düzenlenen geniş çaplı davet ile gerçekleşti. "Uluslararası Kentsel Hareketlilik" başlığı ile düzenlenen konferansa Düzce Belediyesi'nden temsilciler ile Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) ekibi katıldı.

Sürdürülebilir ve entegre ulaşım politikalarının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen konferansta her kurumdan temsilciler proje sürecinde edinilen tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Türkiye genelinde SKUP uygulayan belediyeler ve proje içerikleri de bir araya gelerek şehirlere özgün uygulama politikalarını da istişare etme fırsatı buldu. Düzce Belediyesi'ni temsilen hazırlanan stantta proje sürecinde elde edilen veriler, başarılı sonuçlar, hareketlilik planlama süreçleri, veri temelli analizler, eğitimler ve çalışma ziyaretleri de ziyaretçilere anlatıldı. Ulusal ve uluslar arası proje ortakları ile konsorsiyum üyelerinin de hazır bulunduğu konferansta toplu ulaşım vizyonu, sürekliliği ve farklı kurumlarla yeni iş birliklerinin oluşturulması için de görüşmeler yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

18:51
CHP’den Manavgat kararı 3 isme ihraç talebi
CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi
17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
09:49
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
09:26
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı
Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
08:49
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 19:13:18. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.