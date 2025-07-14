Düzce Belediyesi, Uluslararası Kentsel Hareketlilik Konferansı\'na Katıldı

Düzce Belediyesi'nin il belediyeleri arasında ilk ve tek olma özelliği taşıdığı SKUP Projesi uygulayan belediyeler ve proje ortakları Ankara'da düzenlenen Uluslar arası Kentsel Hareketlilik Konferansı'na katıldı.

Türkiye genelindeki SKUP faydalanıcıları ve proje ortaklarının bulunduğu konferansta katılımcılar şehir ölçekli edinilen tecrübeleri paylaşarak yenin iş birlikleri için zemin oluşturdu.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütülen, Türkiye Belediyeler Birliği'nin nihai faydalanıcı olduğu, SKUP Türkiye Projesi'nin ortak kapanış organizasyonu Ankara'da düzenlenen geniş çaplı davet ile gerçekleşti. "Uluslararası Kentsel Hareketlilik" başlığı ile düzenlenen konferansa Düzce Belediyesi'nden temsilciler ile Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) ekibi katıldı.

Sürdürülebilir ve entegre ulaşım politikalarının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen konferansta her kurumdan temsilciler proje sürecinde edinilen tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Türkiye genelinde SKUP uygulayan belediyeler ve proje içerikleri de bir araya gelerek şehirlere özgün uygulama politikalarını da istişare etme fırsatı buldu. Düzce Belediyesi'ni temsilen hazırlanan stantta proje sürecinde elde edilen veriler, başarılı sonuçlar, hareketlilik planlama süreçleri, veri temelli analizler, eğitimler ve çalışma ziyaretleri de ziyaretçilere anlatıldı. Ulusal ve uluslar arası proje ortakları ile konsorsiyum üyelerinin de hazır bulunduğu konferansta toplu ulaşım vizyonu, sürekliliği ve farklı kurumlarla yeni iş birliklerinin oluşturulması için de görüşmeler yapıldı. - DÜZCE