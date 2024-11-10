Düzce\'de Atatürk\'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Anması

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DÜZCE(İHA) – Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde Düzce'de saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde anıldı. 10 Kasım programları çerçevesinde Düzce Valiliği tarafından ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Abdulvahap Bozkurt, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunulması sonrasında Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 geçe sirenler çaldı. 7'den 70'e tüm halk Ata'ya 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anma töreni Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü salonunda ki törenlerle devam edecek. - DÜZCE