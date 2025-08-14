Düzce\'de Ev İşçilerine Bilinçlendirme Eğitimi

Düzce'de Hizmet İş Sendikası, çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar konusunda ev işçilerini bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Düzce'de ev işçiliği yapanlara yönelik Hizmet İş tarafından eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen "Çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar konusunda ev işçilerinin bilinçlendirme projesi" Düzce'de de hayata geçirildi.

Ev işçilerinin hakları ile ilgili detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde kadınlara sigorta yapma zorunluluğu hakkında bilgiler verildi. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için eğitim alan kadınlar Hizmet İş Sendikası tarafından yapılan seminer ile daha bilinçli oldu. - DÜZCE