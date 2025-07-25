Düzce'de Gelecek 50 Yılın Su Yatırımları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Gelecek 50 Yılın Su Yatırımları İncelendi

Düzce\'de Gelecek 50 Yılın Su Yatırımları İncelendi
25.07.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin gelecekteki su ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen içme suyu yatırımlarını yerinde inceledi. Proje kapsamında, günlük 130 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 1.250 km'lik yeni su şebekesi inşaatı hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin gelecek 50 yılını garanti altına alacak içme suyu yatırımlarını meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi. Üç farklı kaynaktan su temin edilen projede, günlük 130 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşaatı sürerken, bin 250 km'lik yeni şebeke inşaatının ise bu sene başlaması hedefleniyor.

Başkan Faruk Özlü, belediye meclis üyeleriyle birlikte, şehrin gelecek 50 yılını güvence altına alacak içme suyu yatırımlarını yerinde inceledi. Uğur Suyu ve Bıçkı Deresi regülatörleri, içme suyu terfi istasyonu ve inşaatı süren arıtma tesisinde yapılan incelemelerde, yatırımların son durumu değerlendirildi.

Faruk Özlü, yürütülen projeyle içme suyunun üç farklı kaynaktan sağlandığını belirterek, "Uğur Suyu, Bıçkı Deresi ve Gürcü Asar Deresi'nden su alıyoruz. Bu sayede herhangi bir afet durumunda Düzce susuz kalmayacak" dedi. Gürcü Asar Deresi'nden alınacak suyla özellikle şehrin kuzey mahalleleri beslenirken, Uğur Suyu ana kaynak olarak kullanılacak. Yetersiz kaldığında Bıçkı Deresi'nden pompayla destek sağlanacak.

İlk etapta Hasanlar Barajı'ndan su temini planlanmışken, maliyetlerin yüksekliği ve suyun düşük kalitesi nedeniyle bu projeden vazgeçildiğini açıklayan Özlü, "Hasanlar'dan su getirmek 400 milyon TL'ye mal olacaktı. Şu anki sistem 173 milyon TL'ye tamamlanıyor ve su kalitesi de çok daha yüksek" dedi.

130 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi kuruluyor

Özlü, şehrin en büyük içme suyu yatırımı olan ve 60 dönümlük arazi üzerinde yapımı süren arıtma tesisi tamamlandığında günde 130 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacağını ifade etti. İller Bankası ile yürütülen proje kapsamında ise, Düzce şehir merkezindeki yaklaşık bin 250 kilometrelik içme suyu şebekesinin tamamen yenileneceğini kaydeden Özlü, yurtdışı kaynaklı projenin ihalesinin yapıldığını ve onay aşamasında olduğunu, inşaat çalışmalarının ise bu yaz başlayacağını söyledi.

Eski şebekenin sık arızalar ve yüksek kayıp-kaçak oranlarıyla büyük bir yük oluşturduğunu vurgulayan Özlü, yeni sistemle birlikte bu oranların yüzde 10 seviyelerine ineceğini ve bakım-onarım maliyetlerinin düşeceğini ifade etti. Ayrıca kurulacak SCADA sistemi ile suyun her mahalledeki dağıtımının dijital olarak izlenebileceğini kaydetti.

Atık su arıtma tesisleri de yolda

İSKİ'nin Düzce'ye 4,7 milyar TL yatırım yapacağını açıklayan Başkan Özlü, biri mevcut arıtma alanında, diğeri Cumayeri'nde olmak üzere iki atık su arıtma tesisi projesinin de sürdüğünü belirtti. Yatırımlar için kullanılan kredilerin tamamen hizmet amaçlı olduğunu vurgulayan Özlü, "Bugün gördüğünüz tesisler, Düzce'nin tarihindeki en büyük içme suyu yatırımıdır. Bunu yapmak için belediyemizi borçlandırıyoruz. Bugüne kadar ne kadar kredi kullandıysak, tamamı yatırım maksatlıdır. Daha bir gün kredi kullanıp borç ödemedik. Yeni sistemle su israfı azalacak, gelirler artacak, bu sistem kendi kendini finanse edecek" dedi.

Musluklardan akan suyun her gün analiz edilerek dağıtıldığını hatırlatan Özlü, "Suyumuz Sağlık Bakanlığı tarafından da düzenli olarak test ediliyor. Şu anda içme suyumuz güvenlidir. Arıtma tesisi, regülatörler, terfi istasyonları ve şehir şebekesi tamamlandığında 2055 yılına kadar Düzce'de hiçbir içme suyu problemi yaşanmayacak. Ancak bu şebeke yenilense de, arıtma bitirilse de binalarımızda hidrofor ve depo olması lazım" dedi.

Son olarak meclis üyelerine çağrıda bulunan Başkan Özlü, "Bu zamanlar çabuk geçer. Elimizde imkan varken birlikte hareket edelim, Düzce'ye kalıcı hizmetler sunalım" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, İnşaat, Şebeke, Şebeke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Gelecek 50 Yılın Su Yatırımları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi Sanık sayısı 4’e yükseldi Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi! Sanık sayısı 4'e yükseldi
Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme İşte masadaki o isimler Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme! İşte masadaki o isimler
İbrahim Kalın’dan Özgür Özel ziyareti Gündemde terörsüz Türkiye var İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
Japonya’ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne veda etti Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
15:31
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi.
Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
14:57
Bu iki güne dikkat Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
14:19
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
22:04
Trabzonspor, Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı istiyor
Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
21:56
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
21:11
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
21:04
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında
Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
20:31
Alman polisinden Gazze’ye destek eylemine müdahale Çok sayıda kişi gözaltında
Alman polisinden Gazze'ye destek eylemine müdahale! Çok sayıda kişi gözaltında
20:21
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
20:20
Elif Elmas geri dönüyor
Elif Elmas geri dönüyor
20:06
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 16:14:55. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Gelecek 50 Yılın Su Yatırımları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.