Düzce\'de Gelecek 50 Yılın Su Yatırımları İncelendi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin gelecek 50 yılını garanti altına alacak içme suyu yatırımlarını meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi. Üç farklı kaynaktan su temin edilen projede, günlük 130 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşaatı sürerken, bin 250 km'lik yeni şebeke inşaatının ise bu sene başlaması hedefleniyor.

Başkan Faruk Özlü, belediye meclis üyeleriyle birlikte, şehrin gelecek 50 yılını güvence altına alacak içme suyu yatırımlarını yerinde inceledi. Uğur Suyu ve Bıçkı Deresi regülatörleri, içme suyu terfi istasyonu ve inşaatı süren arıtma tesisinde yapılan incelemelerde, yatırımların son durumu değerlendirildi.

Faruk Özlü, yürütülen projeyle içme suyunun üç farklı kaynaktan sağlandığını belirterek, "Uğur Suyu, Bıçkı Deresi ve Gürcü Asar Deresi'nden su alıyoruz. Bu sayede herhangi bir afet durumunda Düzce susuz kalmayacak" dedi. Gürcü Asar Deresi'nden alınacak suyla özellikle şehrin kuzey mahalleleri beslenirken, Uğur Suyu ana kaynak olarak kullanılacak. Yetersiz kaldığında Bıçkı Deresi'nden pompayla destek sağlanacak.

İlk etapta Hasanlar Barajı'ndan su temini planlanmışken, maliyetlerin yüksekliği ve suyun düşük kalitesi nedeniyle bu projeden vazgeçildiğini açıklayan Özlü, "Hasanlar'dan su getirmek 400 milyon TL'ye mal olacaktı. Şu anki sistem 173 milyon TL'ye tamamlanıyor ve su kalitesi de çok daha yüksek" dedi.

130 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi kuruluyor

Özlü, şehrin en büyük içme suyu yatırımı olan ve 60 dönümlük arazi üzerinde yapımı süren arıtma tesisi tamamlandığında günde 130 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacağını ifade etti. İller Bankası ile yürütülen proje kapsamında ise, Düzce şehir merkezindeki yaklaşık bin 250 kilometrelik içme suyu şebekesinin tamamen yenileneceğini kaydeden Özlü, yurtdışı kaynaklı projenin ihalesinin yapıldığını ve onay aşamasında olduğunu, inşaat çalışmalarının ise bu yaz başlayacağını söyledi.

Eski şebekenin sık arızalar ve yüksek kayıp-kaçak oranlarıyla büyük bir yük oluşturduğunu vurgulayan Özlü, yeni sistemle birlikte bu oranların yüzde 10 seviyelerine ineceğini ve bakım-onarım maliyetlerinin düşeceğini ifade etti. Ayrıca kurulacak SCADA sistemi ile suyun her mahalledeki dağıtımının dijital olarak izlenebileceğini kaydetti.

Atık su arıtma tesisleri de yolda

İSKİ'nin Düzce'ye 4,7 milyar TL yatırım yapacağını açıklayan Başkan Özlü, biri mevcut arıtma alanında, diğeri Cumayeri'nde olmak üzere iki atık su arıtma tesisi projesinin de sürdüğünü belirtti. Yatırımlar için kullanılan kredilerin tamamen hizmet amaçlı olduğunu vurgulayan Özlü, "Bugün gördüğünüz tesisler, Düzce'nin tarihindeki en büyük içme suyu yatırımıdır. Bunu yapmak için belediyemizi borçlandırıyoruz. Bugüne kadar ne kadar kredi kullandıysak, tamamı yatırım maksatlıdır. Daha bir gün kredi kullanıp borç ödemedik. Yeni sistemle su israfı azalacak, gelirler artacak, bu sistem kendi kendini finanse edecek" dedi.

Musluklardan akan suyun her gün analiz edilerek dağıtıldığını hatırlatan Özlü, "Suyumuz Sağlık Bakanlığı tarafından da düzenli olarak test ediliyor. Şu anda içme suyumuz güvenlidir. Arıtma tesisi, regülatörler, terfi istasyonları ve şehir şebekesi tamamlandığında 2055 yılına kadar Düzce'de hiçbir içme suyu problemi yaşanmayacak. Ancak bu şebeke yenilense de, arıtma bitirilse de binalarımızda hidrofor ve depo olması lazım" dedi.

Son olarak meclis üyelerine çağrıda bulunan Başkan Özlü, "Bu zamanlar çabuk geçer. Elimizde imkan varken birlikte hareket edelim, Düzce'ye kalıcı hizmetler sunalım" ifadelerini kullandı. - DÜZCE