Düzce'de İsa Yazıcı'ya Veda Yemeği Düzenlendi

20.08.2025 11:26  Güncelleme: 11:27
Düzce'de 6 yıllık Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı için veda yemeği düzenlendi. Etkinliğe il protokolü katıldı ve Yazıcı'ya teşekkür edildi.

Düzce'de 6 yıldır Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan ve Şanlıurfa'ya tayini çıkan İl Müdürü İsa Yazıcı için il protokolünün katıldığı veda yemeği düzenlendi.

Düzce Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kaymakamlar ve il protokolünün temsilcileri katıldı.

Görev süresi boyunca Düzce'de gençlik ve spor alanında birçok projeye öncülük eden İsa Yazıcı'ya emeklerinden dolayı il protokolü tarafından teşekkür edilirken, yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi.

Vali Selçuk Aslan, İsa Yazıcı'ya Düzce'de görev yaptığı süre boyunca gençlik ve spor alanında sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edip başarı belgesi ile taltif ederken, yeni görevinde başarılar diledi.

Milletvekili Ayşe Keşir, "Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı Şanlıurfa'ya uğurluyoruz. Uzun yıllardır şehrimiz için güzel işlere imza attığımız müdürümüzün yeni görev yerinde de başarılarına yenilerini ekleyeceğine eminim. Emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Başarılı çalışmalarıyla Düzce'mize önemli hizmetleri olan değerli kardeşim İsa Yazıcı'yı Urfa'ya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak uğurluyoruz. Başarılarının katlanarak devam edeceğine inandığım değerli kardeşime üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yolu açık olsun" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından İsa Yazıcı'ya başarı belgesi verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

