Düzce\'de Kadın Emeği Yılsonu Pazarı Açıldı

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Düzce Kadın Emeği Merkezinde yerli üretim ve kadın girişimciliği destekleyen yılsonu pazarı açıldı. Pazarda, kadın girişimcilerin ürettiği el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu.

Düzce Belediyesi'nin destekleriyle, Kent Konseyi ve Düzce Kadın Girişimi Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen ' Yerli Malı, Kadın Eli Yılsonu Pazarı' geniş bir katılımla Kadın Emeği Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri, girişimciler ile birlikte birçok sanatkar ve üretici katıldı. Yerli üretim ve kadın emeğinin vurgulandığı pazarda, el emeği tarımsal ve sanatsal ürünler sergilendi.

Kadınların üretim süreçlerindeki rolünü ve yerli üretimin önemini vurgulayan Vali Selçuk Aslan, bu tür organizasyonların, kadın girişimciliğini desteklemek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek adına büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Etkinliğin Kadın Emeği Merkezi'nde yapılmasının özel bir anlam taşıdığını belirten Başkan Yardımcısı Cihan Ünal, merkezin tanınırlığını artırmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla bu yeri tercih ettiklerini ifade etti. Ünal, "Burada yapılan çalışmaların yerli üretime büyük katkısı var. Üretimi, özellikle kadın emeğini desteklemek bizim için çok değerli" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, kadın girişimciliği ve Kadın Emeği Merkezi'nin önemine işaret ederek etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kadın girişimciliğinin ve yerel üretimin desteklenmesi adına düzenlenen etkinlik, hem üreticilerden hem de ziyaretçilerden tam not aldı. - DÜZCE