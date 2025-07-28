Düzce\'de Merkez Camii\'nin Yeniden İnşası İçin İhale Tarihi Belirlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde depremde hasar gören ve yıkılan Merkez Cami inşattı TOKİ tarafından yaptırılacak. Caminin inşaattı için 21 Ağustos tarihinde ihale yapılacak.

Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesinde hasar gören Merkez Cami yıkılmıştı. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde olan cami yapımı için ihaleye çıkılıyor.

Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak yeni cami, abdesthane ve şadırvan yapımı ile çevre düzenlemesini kapsayan projenin ihalesi, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Çilimli'nin siluetine yeniden kazandırılacak Merkez Camimiz; daha güçlü, daha estetik ve daha fonksiyonel yapısıyla kısa sürede hizmete girecek. İlçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim tamamına erdirmeyi nasip etsin" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE