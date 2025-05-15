Düzce'de Mobilya Kent Projesi İçin Önemli Toplantı - Son Dakika
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Düzce'de Mobilya Kent Projesi İçin Önemli Toplantı

Düzce\'de Mobilya Kent Projesi İçin Önemli Toplantı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile bir araya gelerek 'Mobilya Kent' projesini ve Düzce'nin sanayileşme hedeflerini ele aldı. İki lider, Düzce'nin ticaret ve sanayi potansiyelini geliştirmeye yönelik işbirliği yapma kararı aldı.

15.05.2025 14:47  Güncelleme: 14:51
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi temaslarda bulunmak için kente gelen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ile makamında bir araya geldi.

Başkan Faruk Özlü, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile buluştuğu ziyarette, vizyon projelerinin başında gelen 'Mobilya Kent' projesi ile İstanbul sanayicilerini buluşturmak istediklerini ve bu noktada İSO ile ortak adım atmak istediklerini dile getirdi. Özlü'nün makamında gerçekleşen ziyarete Bahçıvan'ın yanı sıra İSO Yönetim Kurulu ve meslek komite üyeleri ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve belediye başkan yardımcıları katılım sağladı.

Ziyaretlerinden ötürü İSO Başkanı Bahçıvan'a teşekkür eden Başkan Özlü, "Bu uzun zamandır beklenen bir ziyaretti. Birkaç yıl önce bir araya geldiğimizde Düzce'de bir toplantı yapma teklifimiz vardı. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Sizleri Düzce'de misafir etmekten son derece memnunuz" dedi.

"Düzce sanayileşen bir şehir"

Düzce'nin mevcut ticaret ve sanayi konumundan kısaca bahseden Özlü, "Düzce'ye yatırım yapmak isteyen, yatırım yapan kim varsa devlet tarafındaki sorunlarının çözümüne yardımcı oluyoruz. 5 OSB'miz var. 3'ü faal, 2'si kurulma aşamasında. Düzce sanayileşen bir şehir. Kavşak noktada olduğu için Düzce'nin ticareti çok hareketli. 2021 yılında bir çalışma yaptık, Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresini tertip ettik. Düzce'nin gelecek 50 yılda tarım, ticaret, turizm ve sanayide hangi istikamete gitmesi gerektiğini konuştuk. TSO ile birlikte yaptık ve kitap halinde yayınladık" şeklinde konuştu.

Mobilya kent projesi'ne İSO'dan tam destek

Vizyon projelerin başında gelen 'Mobilya Kent' projesini hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Özlü, "320 dönüm bir araziyi Milli Emlak'tan çok uygun fiyata aldık. Burası Sakarya'dan Kastamonu'ya kadar orman bölgesi. Düzce'de ahşap işçiliği çok yaygın. Düzce'nin güney kısmında otobana sıfır konumda bir yer aldık. Projemiz hakkında sizin mobilya grubunuza sunum yapalım. İki yer düşünüyoruz, birisi üretim, diğeri ticari satış noktasında. Bu işin bir sahibi olsun istiyoruz. Güzel bir proje yapacağız. Gümrük Müdürlüğü'nün kurulmasını da sağladık" dedi.

Bahçıvan'dan Özlü'ye övgü

Başkan Özlü'nün ardından değerlendirmelerde bulunan İSO Başkanı Bahçıvan ise, "Bizler için de bugün burada bulunmak son derece mutluluk verici. Bakanlığı döneminde bizim için gösterdiği katkılarla kalbimizde iz bırakan şahsım için de büyük bir dosttur. Düzce için büyük bir şanssınız. Şehrin gelişimine yaptığınız katkıları görüyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmalara destek

'Mobilya Kent' projesi konusunda Başkan Özlü'nün söylemlerini dikkatle dinleyen İSO Başkanı Bahçıvan, kendilerine gelen en çok talep gelen sektörün mobilyacılar olduğunu ifade ederek, Düzce'de yapılacak olan projenin birçok fırsatı barındırdığına değindi ve şunları kaydetti: "Bugünün en somut konularından biri bu. Önemli bir konu. Türkiye'nin örnek mobilya OSB'lerinden birisini yakında burada görebiliriz. Bizde de en çok sıkışma yaşanan sektörün başında mobilyacılar geliyor. Böylesi bir mobilya kentte olması gereken temel alt yapılar noktasında biz de katkı sağlayabiliriz. Meslek komitemizle bir planlama yapalım. Toplantı yapalım."

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından Özlü ve Bahçıvan beraberlerindeki heyet ile birlikte ilk olarak Konuralp Antik Tiyatro kazı alanını ziyaret etti. Grup daha sonra Düzce'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Mobilya Kent Projesi İçin Önemli Toplantı - Son Dakika

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