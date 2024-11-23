Düzce\'de Modern Sanayi Sitesi ve Dükkanlar Sahiplerine Teslim Edildi

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile başlatılan Sanayi Sitesi'nin 1. etabında inşa edilen 112 dükkan düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Akınlar Mahallesi'nde 35 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen dükkanlar modern mimarisi, kusursuz altyapısı ve donanımları ile tam not aldı.

Başkan Faruk Özlü'nün şehir merkezinde kalan sanayi dükkanlarının şehrin dışına taşınmasında önemli rol oynayan ve en önemli projelerinden biri olan Beltaş Sanayi Sitesi 1. Etabının yapımı tamamlandı. 35 bin metrekare alan üzerinde 112 dükkanın yer aldığı projede her biri 120 metrekare olan dükkanların tamamının satış işlemleri tamamlanırken, hak sahipleri için anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, davetliler, sanayi esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Görev yaptığım 78 ilde böylesini görmedim"

Vali Selçuk Aslan, esnafların nezih ve güzel bir otama kavuşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Beltaş Sanayi Sitesi'nin donanım ve özelliklerine dikkat çekti. Ülke genelinden ve yurtdışındaki merkezlerden örnek veren Aslan, "Gittiğim 78 ilde inanın şu arkamda gördüğünüz kadar modern ve fonksiyonel bir sanayi sitesi ben görmedim. Gezdiğim ülkelerde de bunun timsal olarak gösterilebileceğini söylemek isterim. Bu nedenle belediye başkanımız, bakanımız şahsında emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutlamak istiyorum. Şehrimize yakışacak bu proje, 2. ve 3. etap projelerinin en kısa zamanda gerçekleşmesi arzumu ifade ediyorum. Devletin buradaki temsilcisi olarak şehrimiz için atılacak her doğru adıma desteğimiz tamdır" dedi.

"Düzce'nin adına yakışır projeler"

Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce'nin adına yakışır işlerin art arda gerçekleştiğini belirterek "Düzce her alanda, bakanımızın (Faruk Özlü) önderliğinde her geçen gün daha güzelleşiyor, büyüyor. Sadece sanayi ile kalmıyor, görmesini bilen gözlerin görebileceği çok güzel gelişmeler oluyor. Ben de bu ile böylesi yakışır diyorum. Emeği geçen başta sayın bakanımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hak sahibi esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

"1 milyon metreküp kaya dolgu üzerine inşa ettik"

Başkan Faruk Özlü, projenin hızla bitirilme sürecini anlatarak; "Bakanlık yaptığım dönemde Türkiye'deki toplam sanayi sitesi sayısının 835 olduğunu ve bunların 135 tanesinin aynen burada olduğu gibi şehir içinde kaldığını ve bunların taşınması gerektiğini ortaya çıkardık. Ben o tarihte bunu saygıdeğer cumhurbaşkanımıza arz ettim, onayını aldım. Bakanlık olarak 135'inin taşınmasına karar verdik. 10 pilot il seçtik ve biri de Düzce idi. Daha sonra buraya gelip görevi devraldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri; Eski Sanayi Çarşısı'nın taşınması olmuştur" dedi.

"1 Mart 2025 tarihine kadar yeni yerlerinize taşının"

Eski sanayi esnafına da seslenen Özlü şunları söyledi: "Benden önce iki defa Beltaş A.Ş.'deki arkadaşlarım sanayi esnafını gezdiler 'dükkan alın' dediler. Ben kendim de dolaştım. Çağrıda bulunduk, burada kentsel dönüşüm yapacağız dedik. Bir kısmı 'alacağız' dedi, bir kısmı 'pahalı' dedi. Bu dükkanların sayısı 112 çünkü o tarihte 77 adet alıcı bulabildik. İhtiyaca göre yaptık yani. Bunu yapamazsınız diyenler de oldu ve dükkan almadılar. Bakın burası bitti. Altyapısı ve dükkanları tamamlanmış bir alan. Bugün buranın anahtarlarını teslim ediyoruz. Eski sanayi esnafımızdan istirham ediyorum, 3 ay içinde yani 1 Mart 2025 tarihine kadar yeni dükkanlara taşınmanızı istiyoruz. Bu tarihe kadar taşınmazsanız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yaptırımları ile karşılaşacaksınız. Çünkü orası riskli yapı, kanun yıkılması gerektiğini söylüyor."

"Burası her geçen gün değerlenecek"

Sanayi sitesinin her geçen gün pirim yapan bir proje olduğunu belirten DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık da proje alanının geçmişteki durumuna atıfta bulunarak "Hepinizin bildiği gibi burası bir çöplüktü. Bu muhteşem dükkanlar, donanımları ile gerçekten çok güzel bir yere dönüştü. Bu güzel hizmet için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından ise hak sahiplerine iş yerlerinin anahtarları protokol üyeleri tarafından teslim edildi. - DÜZCE