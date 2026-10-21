Düzce'de veliler okul koridorundaki yataklarda kan bağışladı, Vali Makas da katıldı - Son Dakika
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Düzce'de veliler okul koridorundaki yataklarda kan bağışladı, Vali Makas da katıldı

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Düzce'de Uzun Mustafa İlkokulu'nda okul aile birliğinin düzenlediği kan bağışı kampanyasında veliler koridora kurulan yataklarda kan verdi; yoğun ilgi uzun kuyruklar oluşturdu. Vali Mehmet Makas ve sanatçı Nurullah Çelebi kampanyaya destek verdi; Makas bağışçılara teşekkür etti.

Düzce'de okul koridorlarına kurulan yataklarda veliler kan verdi, öğrenciler ise sınıfta ders yaptı. İlginç anlara Düzce Valisi Mehmet Makas da eşlik etti.

Düzce'de imzalanan protokol kapsamında okullarda kan bağışı kampanyaları başlatıldı. Kampanyanın ilk adreslerinden biri Uzun Mustafa İlkokulu oldu. Okul aile birliği öncülüğünde düzenlenen kampanya için okul koridorunda özel bağış alanı oluşturuldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinliğe öğrenci velileri, yakınları, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı. Kan bağışında bulunmak isteyen velilerin yoğun ilgisi sebebiyle uzun kuyruklar oluştu.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, okul ortamında düzenlenen etkinliklerin gönüllülük bilincinin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl da bu okulumuzda rekor kan bağışı olmuştu. Sağ olsun velililerimiz yine yoğun ilgi gösterdi. Stoklarımız iyi durumda ama bizim bu bilinci toplumsal olarak devam ettirebilmemiz, duyarlılığı artırmamız ve sürekli hazır da bulunmamız gerekiyor" dedi.

Kan bağışçısı Ayla Tuna ise ihtiyaç sahiplerine destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kan ihtiyacı olan insanlar var. Bizim de ileride aynı duruma düşmeyeceğimizin garantisi yok. Kan bağışlayarak hayat kurtarmak çok güzel. Daha önce de kan vermiştim. Bağışladığım kanın birilerine verildiğini bildiren mesajı görünce çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenli kan bağışçısı olduğunu belirten İlknur Zehra Kocabaş ise kan bağışının toplumsal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Kan bağışçısı olmak çok önemli. Toplum olarak kana ihtiyacımız var. Düzenli bağış yapıyorum. Bağışımla ilgili mesaj geldiğinde gurur verici ve mutluluk veren bir duygu yaşıyorum. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim" dedi.

Ünlü sanatçı Çelebi kan bağışına davet etti

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi de Uzun Mustafa İlkokulu'nu ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Kan bağışında bulunan velilerle bir araya gelen Çelebi, bağışçılarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kan bağışının çocuklara örnek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek açısından da önemli olduğunu belirten Çelebi, "Çocuklarımıza gelecekle ilgili çok güzel örnek oluyorlar, onlara yol gösteriyorlar. Uzun Mustafa İlkokulu idarecilerine, öğretmenlerine, okul aile birliğine ve velilerine çok teşekkür ediyorum. Bu örneği tüm okullarda uygulayalım. Okul idarecileri, öğretmenler ve veliler, gelin hep birlikte kan bağışında bulunalım" diye konuştu.

Vali Makas'tan bağışçılara teşekkür

Düzce Valisi Mehmet Makas da Uzun Mustafa İlkokulu'nu ziyaret ederek kampanya hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bağış alanını gezen Vali Makas, veliler ve öğretmenlerle tek tek ilgilendi.

Bağışçılara teşekkür eden Vali Makas, kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA
SağlıkEğitimÇelebiDüzceYerelSon Dakika

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