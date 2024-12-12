Düzce'den Fuara Destek Ziyareti - Son Dakika
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Düzce'den Fuara Destek Ziyareti

Düzce\'den Fuara Destek Ziyareti

DTSO Başkanı Bıyık, fuara destek veren okul ve üniversiteye teşekkür etti, öğrencilerin başarıları vurgulandı.

12.12.2024 15:24
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar, Antalya'daki fuarda Düzce standında yer alarak destek veren Akçakoca Süha Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na giderek, fuara olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Akçakoca Süha Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi giden DTSO Başkanı Bıyık ve Meclis Başkanı Acar'ı, Okul Müdürü Hasan Yalılı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ karşıladı. Fuarda görev yapan öğrencilere hediyelerinin verilmesi öncesinde Erdoğan Bıyık, "Yörex fuarında kıymetli öğrencilerimiz tabiri caizse arı gibi çalıştılar. Bizlerin ve büyük ağabeylerinin yüklerini bir hayli aldılar. Profesyonel şeflerle birlikte çok ciddi performans ortaya koydular. Bu sektörde yatırımı bulunan bir iş insanı olarak Meslek Lisesi seviyesinde bu gençlerimizin bu eğitimleri almasını çok önemsiyoruz. Sektördeki açığa çok faydalı olacaklarına inanıyoruz. Yörex fuarı boyunca bizlerle birlikte mesai harcayan gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bıyık, Acar, Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ, Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Yalılı ve Şef Ethem Sasin, 2024 Yörex Fuarında Düzce Standında görev yapan Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür belgesi ve kendilerine özel olarak hazırlanan şef bıçaklarını armağan etti.

Programın son kısmında Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yemeklerin tadımı yapıldı.

MYO sektöre nitelikli iş gücü üretiyor

Süha Erdem MTAL ziyareti sonrasında Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret eden Erdoğan Bıyık ve Tanju Acar, burada Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette ilk olarak Meslek Yüksekokulu kampüsünde bulunan mutfak, pastane ve kasap atölyeleri incelendi. Atölyelerde ilgili ders kapsamında çalışan öğrencilerle sohbet eden Bıyık ve Acar, Rektör Nedim Sözbir, sonrasında Akçakoca MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci'nin makamında bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ziyaret programında konuşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "Meslek Yüksek Okulumuz uzun yıllardır sektöre nitelikli iş gücü üretiyor. Buradan çıkan gençlerimiz ülkenin 4 bir yanındaki üst seviye işletmelerde görev alıyor ve sektöre değer üretiyor. Düzce Üniversitesi'nin mottosu olan değer üretme tabirini ete kemiğe büründürüyor. Yörex fuarında da gençlerimiz bizlerle birlikte yer aldılar. Muhteşem işler çıkardılar. Gerek güler yüzleri gerekse maharetleri ile standımızın en çok ilgi çeken stantlardan biri olmasında büyük katkıları oldu. Kendilerine ve tabi ki kıymetli akademisyenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın devamında fuarda yer alan Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerine kendilerine özel olarak hazırlanan şef ceketleri, şef bıçakları ve teşekkür belgeleri verildi.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ziyaretinin son kısmında öğrencilerin dersleri kapsamında hazırlamış oldukları yemeklerin tadımı yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'den Fuara Destek Ziyareti - Son Dakika

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