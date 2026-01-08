Düzce\'de öncelik dezavantajlı bireyler ve aileler

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Konseyi, 2025 yılında birbirinden farklı projelere imza atarak vatandaşlar ile belediye arasındaki sivil köprü görevini sürdürdü.

Düzce Belediyesi'nin toplumun her kesimi ile arasındaki iletişimi sağlamakta büyük bir öneme sahip olan Düzce Kent Konseyi, 2024–2025 döneminde bünyesinde gerçekleştirilen Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve meclis toplantıları ile kentin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdi. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Engelliler Çalışmaları başta olmak üzere konsey içinde hizmet veren tüm meclisler, yıl boyunca aktif bir şekilde sahada çalışmalar yürüttü. Şehir genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Sanat Sokağı, Tarım Sokağı ve Emek Pazarı organizasyonlarıyla yerel üreticiler ve kadın girişimciler desteklenirken, Üretim Şenlikleri aracılığıyla tarım, sanat ve el emeği ürünleri aynı çatı altında vatandaşlarla buluşturuldu. Düzenlenen tarım panelleri ve çevre temalı etkinliklerle sürdürülebilir üretim, sıfır atık ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturuldu.

Konseyden sosyal yaşama yakın destek

Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen Evlilik Okulu Projesi, farklı kurum ve mahallelerde düzenlenen eğitimlerle sürdürüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan Düzce Aile Akademisi önerisi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilerek hayata geçirildi.

Sosyal dayanışma ve farkındalık çalışmaları kapsamında engelli bireylere yönelik erişilebilirlik ve empati etkinlikleri düzenlenirken, çevre temizliği ve sıfır atık temalı organizasyonlarla toplumsal duyarlılığa katkı amaçlandı. Ayrıca Filistin'e Destek Panayırı ile yardımlaşma ve dayanışma bilinci güçlendirildi. Ulusal ve bölgesel düzeyde de aktif rol üstlenen Düzce Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantıları, mevzuat çalıştayları ve bölgesel organizasyonlarda kenti temsil ederek iş birliği ağlarına katkı sundu.

Çok sayıda etkinliğe imza atan Düzce Kent Konseyi, Konsey Başkanı Cihan Ünal'ın destekleri ve gönüllülük esasıyla katkı sağlayan Düzceliler sayesinde 2026'da da önemli projelere imza atmayı sürdürmek için çalışmalarına devam edecek. - DÜZCE