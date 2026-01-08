Düzce'de öncelik dezavantajlı bireyler ve aileler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de öncelik dezavantajlı bireyler ve aileler

Düzce\'de öncelik dezavantajlı bireyler ve aileler
08.01.2026 17:06  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Kent Konseyi, 2025 yılında çeşitli projelerle vatandaşlar ve belediye arasında etkili bir bağ kurdu. Kadın, gençlik, çocuk ve engellilere yönelik meclislerle sosyal yaşamda farkındalık artırıldı, yerel üreticilere destek olundu.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Konseyi, 2025 yılında birbirinden farklı projelere imza atarak vatandaşlar ile belediye arasındaki sivil köprü görevini sürdürdü.

Düzce Belediyesi'nin toplumun her kesimi ile arasındaki iletişimi sağlamakta büyük bir öneme sahip olan Düzce Kent Konseyi, 2024–2025 döneminde bünyesinde gerçekleştirilen Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve meclis toplantıları ile kentin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdi. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Engelliler Çalışmaları başta olmak üzere konsey içinde hizmet veren tüm meclisler, yıl boyunca aktif bir şekilde sahada çalışmalar yürüttü. Şehir genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Sanat Sokağı, Tarım Sokağı ve Emek Pazarı organizasyonlarıyla yerel üreticiler ve kadın girişimciler desteklenirken, Üretim Şenlikleri aracılığıyla tarım, sanat ve el emeği ürünleri aynı çatı altında vatandaşlarla buluşturuldu. Düzenlenen tarım panelleri ve çevre temalı etkinliklerle sürdürülebilir üretim, sıfır atık ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturuldu.

Konseyden sosyal yaşama yakın destek

Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen Evlilik Okulu Projesi, farklı kurum ve mahallelerde düzenlenen eğitimlerle sürdürüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan Düzce Aile Akademisi önerisi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilerek hayata geçirildi.

Sosyal dayanışma ve farkındalık çalışmaları kapsamında engelli bireylere yönelik erişilebilirlik ve empati etkinlikleri düzenlenirken, çevre temizliği ve sıfır atık temalı organizasyonlarla toplumsal duyarlılığa katkı amaçlandı. Ayrıca Filistin'e Destek Panayırı ile yardımlaşma ve dayanışma bilinci güçlendirildi. Ulusal ve bölgesel düzeyde de aktif rol üstlenen Düzce Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantıları, mevzuat çalıştayları ve bölgesel organizasyonlarda kenti temsil ederek iş birliği ağlarına katkı sundu.

Çok sayıda etkinliğe imza atan Düzce Kent Konseyi, Konsey Başkanı Cihan Ünal'ın destekleri ve gönüllülük esasıyla katkı sağlayan Düzceliler sayesinde 2026'da da önemli projelere imza atmayı sürdürmek için çalışmalarına devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Gençlik, Çocuk, Düzce, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de öncelik dezavantajlı bireyler ve aileler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:50:09. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de öncelik dezavantajlı bireyler ve aileler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.