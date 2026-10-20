Düzce Milletvekili Öztürk, öğrencilere diploma yeterli değil diyerek kurs önerdi - Son Dakika
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Düzce Milletvekili Öztürk, öğrencilere diploma yeterli değil diyerek kurs önerdi

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Düzce Milletvekili Öztürk, öğrencilere diploma yeterli değil diyerek kurs önerdi
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi öğrencilerine sadece diplomanın yeterli olmadığını söyledi. Öztürk, eğitim sürerken yabancı dil öğrenmelerini, kurslara katılmalarını ve piyasa dinamiklerini iyi okumalarını tavsiye etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin iş bulma konusunda şanslı bir il olduğunu vurgulayan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, ancak sadece diplomanın yeterli olmadığını; öğrencilerin eğitim alırken yabancı dil öğrenmesini, kurslara katılarak kendilerini geliştirmesini ve alanıyla ilgili piyasa dinamiklerini iyi okumasını tavsiye etti.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Milletvekilimiz Akçakoca'da Öğrencilerimizle Buluşuyor" başlıklı programa konuk oldu. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Taner Atmaca, kamu kurumlarının temsilcileri, akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

"Gençlerin hayata hazırlandığı yerler"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Taner Atmaca, yoğun programları arasında davetlerine icabet eden Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten, meslek edindiren, ya da diploma veren kurumlar olmadığını belirten Atmaca, üniversitelerin aynı zamanda gençlerin hayata hazırlandıkları, kendilerini keşfettikleri, farklı düşüncelerle tanıştıkları ve geleceğe ilişkin hayallerini şekillendirdikleri önemli kurumlar şeklinde nitelendirdi.

Bugünkü buluşmayı sadece bir söyleşi programı olarak görmediklerini ifade eden Atmaca, gençlerin beklentilerini, sorunlarını, önerilerini, geleceğe yönelik düşüncelerini doğrudan paylaşabilecekleri bir iletişim zemini olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi. Akçakoca Meslek Yüksekokulu olarak Düzce Üniversitesi'yle şehir arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, öğrencilerin eğitim ve mesleki gelişim imkanlarını artırmayı ve gençleri farklı tecrübelerle buluşturmayı önemsediklerini söyleyen Atmaca, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Geleceğe inşa etmekte önemli"

Bilgi ve deneyimlerini Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaşan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, eğitim hayatı, kampüs imkanları, kariyer planlaması ve gelecek beklentileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Daha öğrenciyken yaşadığı şehirle iç içe olmanın, ülkenin sorunlarını tanıma ve anlamanın gelecek inşa etme açısından çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Ercan Öztürk, üniversitenin duvarları içerisinde kalan ve pratiğe dökülmeyen eğitimin topluma fayda sağlamadığının altını çizdi.

25 yıl sosyal hizmet alanında çalıştığını ifade eden Ercan Öztürk, sosyal yardımlaşma, aile, sosyal politikalar alanında çok güzel ve anlamlı çalışmaların hayata geçirildiğini belirterek bu alanlarda görev aldığı komisyon çalışmalarından örnekler de verdi.

Düzce'nin organize sanayi bölgeleri ve ihracat potansiyeli sayesinde iş bulma konusunda şanslı bir il olduğunu vurgulayan Öztürk, ancak sadece diplomanın yeterli olmadığını; öğrencilerin eğitim alırken yabancı dil öğrenmesini, kurslara katılarak kendilerini geliştirmesini ve alanıyla ilgili piyasa dinamiklerini iyi okumasını tavsiye etti.

Hayatta başarı için emek vermenin ve mücadelenin önemi üzerinde duran Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, ulaşım, altyapı, okul güvenliği başta olmak üzere öğrencilerin sorduğu soruları içtenlikle yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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