Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Yaşayan Kütüphane Projesiyle Yazarlık Atölye Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Yaşayan Kütüphane Projesiyle Yazarlık Atölye Çalışması Gerçekleştirdi

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Yaşayan Kütüphane Projesiyle Yazarlık Atölye Çalışması Gerçekleştirdi

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Yaşayan Kütüphane Projesi kapsamında öğrencilerin düşünme ve yazma becerilerini geliştirmek için Yazarlık Atölye çalışması düzenledi. Okul Öncesi ve Çocuk Kitapları Yazarı Bilge Sunay Sönmez tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasına Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da katıldı.

29.03.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Yaşayan Kütüphane Projesiyle öğrencilerin düşünme ve yazma becerilerini geliştirme imkanı sunmak için Yazarlık Atölye çalışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Sıfır Atık Kütüphanesinde Okul Öncesi ve Çocuk Kitapları Yazarı Bilge Sunay Sönmez tarafından Yaşayan Kütüphane Projesi öğrencilere düşünme ve yazma becerilerini geliştirme olanağı sunmak için yazarlık atölye çalışması yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'da yazarlık atölyesini ziyaret ederek öğrencilere yapılan çalışmalar hakkında sohbet etti. Katkılarından dolayı Okul Öncesi ve Çocuk Kitapları Yazarı Bilge Sunay Sönmez'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşayan Kütüphane Projesiyle, öğrencilerin özgün eserlerini paylaşma ve geri bildirim alma fırsatı buldukları atölye çalışmaları düzenlenmeye devam edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Yaşayan Kütüphane Projesiyle Yazarlık Atölye Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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