Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Düzce Belediyesi'nin nihai faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Projesi ikinci toplantısı paydaş çalıştayı adı altında gerçekleştirildi.

Düzce'nin kent içi ulaşım sistemlerini geliştirerek, yaşanabilir bir çevre ve etkili bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefleyen Avrupa Birliği destekli SKUP projesinin paydaş çalıştayı yapıldı.

Düzce'nin gelecek 50 yıllık ulaşım planlaması için önemli bir kaynak oluşturacak olan 1 milyon 350 bin Euro bütçeli proje planına paydaş ve vatandaşların azami katkı sağlaması noktasında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya imar ve şehircilik müdürü mimar kalender aydın, proje takım lideri Bas Govers ile Proje Kilit Uzmanı Patrick van Egmond'un yanı sıra Düzce Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Düzce AFAD, Düzce Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi, Düzce Ulaşım A.Ş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce'deki ulaşım sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunları da tartışmak ve buna paralel olarak gerekli stratejilerin belirlenmesine odaklanılan önemli bir çalışma ortamı sağlayan çalıştayda paydaşlar karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Sadece kentsel ulaşım sorunlarına çözüm getirmekle kalmayıp, aynı zamanda yerel ve üst ölçekteki çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmayı hedefleyen stratejik bir plan niteliği taşımayan SKUp projesi ile toplu taşıma, özel araç kullanımı, yolcu ve yük taşımacılığı gibi tüm ulaştırma türleri ile motorlu ve motorsuz ulaşım modları göz önüne alınarak, insanların temel ulaşım ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasına odaklanıldı. - DÜZCE