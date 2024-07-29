Düzce Üniversitesi, Ankara\'da öğrenci adaylarıyla buluştu

Yerel

Düzce Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "3. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliğinde üniversite öğrenci adaylarıyla bir araya geldi.

2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen 3. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'nde, ülkemizdeki devlet ve özel üniversiteler, tanıtım stantlarıyla etkinlikte yer aldı. Düzce Üniversitesi'ni temsilen tercih günlerinde yer alan İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğünden Erdal Çelik ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Fatih Mustaklıoğlu; aday öğrencilere, Düzce Üniversitesi'nin eğitim öğretim faaliyetlerini, bilimsel ve kültürel etkinliklerini, sosyal ve uygulama imkanlarını, kampüs yaşamını ve öğrencilere sunulan imkanları anlattı.

Öğrencilerin Düzce Üniversitesi hakkında akıllarındaki sorulara yanıt veren tanıtım görevlileri, Düzce Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alanlarda önemli başarılar elde ettiğine değinirken Üniversitenin yenilikçilik, sürekli gelişme, girişimcilik ve bilimsellik değerleri üzerinde inşa ettiği vizyonuna vurgu yaptı.

Doğru üniversite ve doğru bölüm tercihinin önemine dikkat çekilen Ankara 3.Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'nde aday öğrenciler, hayallerindeki meslekler hakkında ayrıntılı bilgi toplarken, Düzce Üniversitesi'nin kaliteli eğitim ve evrensel değer üretmede doğru adres olduğuna da dikkat çekildi. - DÜZCE