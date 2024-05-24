Düzce Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim ve kariyer konularında bilgi verdi. Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Sözbir, projeler hakkında da bilgi verdi.

24.05.2024 09:43
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere eğitim ve kariyer alanında yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen Rektörümüz Öğrencilerle Buluşuyor Kariyer Söyleşileri II etkinliği, Akçakoca Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akif Çarkçı'nın yaptığı etkinlikte Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir sözlerine eğitim, çalışma ve kariyer hayatı hakkında bilgiler sunarak başladı. Öğrenciler ile yurt dışı eğitim tecrübelerinden söz eden Nedim Sözbir, başarıyı etkileyen en önemli faktörün çalışmak olduğuna vurgu yaptı.

Düzce Üniversitesi'nin gelecek dönemdeki projeleri ve planları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Düzce Üniversitesi Rektörü, öğrencilere eğitim ve kariyer alanında yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Program sonunda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Mikro İşlemci Laboratuvarı'nda Bilgisayar Programcılığı öğrencilerimizin çalışmalarını inceleyerek projeler hakkında fikir ve tavsiyeler verdi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Akçakoca Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Rektörümüze çiçek takdimleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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