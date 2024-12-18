Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı

Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı

Van'da valilerin katılımıyla düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

18.12.2024 20:10
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Van'da, Hakkari, Muş, Bitlis, Iğdır valileri ile Ağrı vali yardımcısının da katılımıyla 'Düzensiz göçle mücadele koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi.

Van Valisi Ozan Balcı'nın başkanlığında Hakkari Valisi Ali Çelik, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Muş Valisi Avni Çakır, Iğdır Valisi Ercan Turan, Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla 'Düzensiz göçle mücadele koordinasyon' toplantısı düzenlendi. Edremit Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantı üst düzey katılımla gerçekleştirildi. Düzensiz göçün önlenmesine yönelik alınan tedbirler, sınır güvenliği uygulamaları ve ilgili iller arasındaki koordinasyon çalışmaları ele alındı. Bölgedeki düzensiz göç akışını minimize etmek amacıyla yürütülen operasyonlar, teknik altyapı iyileştirmeleri ve kamu farkındalık projeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bölgesel iş birliğinin ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, özellikle düzensiz göçün önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin daha etkin hale getirilmesi, kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliğinin artırılmasına dair çeşitli kararlar alındı.

Toplantıya; Van Valisi Ozan Balcı, Hakkari Valisi Ali Çelik, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Muş Valisi Avni Çakır, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ve il göç idaresi müdürleri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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