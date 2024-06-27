Eczacı Neşe Gülersoy'un mezarı başında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Eczacı Neşe Gülersoy'un mezarı başında anma töreni düzenlendi

Eczacı Neşe Gülersoy\'un mezarı başında anma töreni düzenlendi

Eczacı kooperatifçiliğinin öncülerinden olan ve 1979'da eczanesinde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren CHP üyesi ve Eczacı Neşe Gülersoy, vefatının 45'inci yılında mezarı başında anıldı.

27.06.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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Eczacı kooperatifçiliğinin öncülerinden olan ve 1979'da eczanesinde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren CHP üyesi ve Eczacı Neşe Gülersoy, vefatının 45'inci yılında mezarı başında anıldı. Neşe Gülersoy ve devrim şehitlerini saygıyla andığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Gülersoy'un mezarına karanfil bıraktı.

27 Haziran 1979 tarihinde eczanesinde uğradığı hain saldırı sonucu yaşamını yitiren CHP Üyesi ve Manisa Eczacılar Kooperatifi kurucularından Neşe Gülersoy, Çatal Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel Gümüş, Bursa Ecza-Koop Başkanı Recep Görmez, Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şube Başkanı Hamza Kopal, Eczacılar ile parti örgütleri katıldı. 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, "Neşe Gülersoy, örgütçü siyasetçi kimliğinin ötesinde benim için bir kadın başkan olarak örnek isimdi. Ben okul zamanlarında ilk olarak ismini duydum. Saygı ve sevgi ile anıyoruz" dedi.

"Onun mücadelesi devam ediyor"

Neşe Gülersoy'un hem kadın mücadelesinin hem de devrim mücadelesinin çok önemli isimlerinden bir tanesi olduğunu belirten CHP İl Başkanı İlksen Özalper ise, "29 yaşında eczanesi önünde yaylım ateşine tutularak aramızdan haince alındı. Onun mücadelesi devam ediyor. Fikirler ölmüyor. Neşe ablamızın mücadelesi devam ediyor. Hem kadın hem devrim mücadelemiz Atatürk'ün devrimlerine olan bağlılığımızla birlikte devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Neşe Gülersoy ve devrim şehitlerini saygıyla anıyorum"

Eczacı Neşe Gülersoy'u tanıyamadığını ancak kendisinin hayallerini çokça dinlediklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, "Biz eğer bugün bu koltuklarda oturuyorsak, bugün Manisa ve Türkiye kırmızıya boyandıysa Neşe Gülersoy ve diğer devrim şehitlerinin sayesinde olmuştur. Onların fikirleri her zaman için bizlerde ve bizlerin çevresindeki herkesle yaşayacaktır. İyi ki varlardı, iyi ki hayalleri, hedefleri vardı. Bu yolda Neşe Gülersoy canıyla ödedi bunu. Neşe Gülersoy ve diğer devrim şehitlerimizi saygıyla anıyorum" diye konuştu.

"Neşe Ablayı, birçok dostumuzu ve ağabeyimizi unutmadık"

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım da yaptığı konuşma ile Eczacı Neşe Gülersoy'u andı. Yıldırım, "Ruhu şad olsun, anısı önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise, "Bugün bizler belediye başkanı olduysak, sosyal demokrat düşünce Manisa'da iktidara geldiyse bu güzel insanların ödediği büyük bedeller sayesinde oldu. Biz Neşe ablayı, birçok dostumuzu, ağabeyimizi de unutmadık" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Eczane, Ölüm, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eczacı Neşe Gülersoy'un mezarı başında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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