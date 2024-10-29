Edirne\'de 101. yıl coşkusu kalabalık cadde ve sokaklara taştı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Edirneli vatandaşlar tarafından tören alanı dolup taşarken, askeri birliklerin geçişleri ise büyük alkış topladı ve telefonlara kaydedildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e bayrağını alan tören alanına koştu. Genciyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla Cumhuriyet sevinci yaşayan Edirneliler, düzenlenen törene yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları ilk olarak Edirne Valiliği'nde başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, valilik makamında sırasıyla tebrikleri kabul etti. Kutlamalar, buradaki programın ardından Atatürk Bulvarı'nda hazırlanan alanda devam etti.

Törende, öğrenciler, bisiklet ve motosiklet grupları ile askeri birliklerin geçişleri ilgiyle izlendi ve büyük alkış topladı.

Edirne'de gerçekleştirilen törende Edirne Valisi Yunus Sezer, Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın askeri araç üzerinde Edirnelilerin bayramını kutladı.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalara geçildi.

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyetin 101. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu bayrak ve bu cumhuriyetin, Türk milletinin dünyaya söylediği söz olduğunu aktaran Vali Sezer, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti, bu aziz milletin küllerinden tekrar tekrar doğacak kadar büyük topla, tüfek sindirilemeyecek kadar güçlü, tüm dünya tüm dünya mazlumlarına ilham verecek kadar azimli ve merhametli ve bu dünyadan asla silinmeyecek olduğunun haykırışıdır. Yüksek bir kimlik beyanıdır. İşte bu haykırışı duymayanlar, duyup da anlamayanlar, bugün hala bu ülkeye bu ülkenin kurumlarına, askerine, polisine, jandarmasına, ekonomisine, tarihine, kültürüne, kardeşliğine saldırmaktan geri durmuyorlar. Bu ülkede Terör örgütlerini kuranlar 40 yıldır besleyenler, o terör örgütlerini yönetenler, o örgütlerde kendi hayatlarını yok edenler, 40 yıldır bu ülkeden bir çakıl taşı koparamadıklarını göremeyenler bugün hala umutsuzca saldırmaya devam ediyorlar. Dün silah alacak kadar parası yokken yenemedikleri bu ülkeyi bugün dünyanın en modern silah sistemleri üretirken yenebileceklerini zannediyorlar. Dün bütün dünyanın gücüyle korkutamadıkları bu ülkeyi bugün iki tane müptezelin terör eylemiyle korkutacaklarını zannediyorlar. Dün hasta adamken ve farklı zaruret içerisindeyken bükemedikleri bileği bugün Türkiye Cumhuriyeti iken ve Türkiye yüzyılı diyorken bükebileceklerini zannediyorlar. Bu Serhat şehrin hizmetindeki bir vali olarak açıkça söylüyorum. Hayal kuruyorlar, rüya görüyorlar. Bu ülkenin her ferdi, her şehri birer nöbetçidir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçit töreninde, eğitim- öğretim kurumlarının öğrenci ve öğretmenlerinin geçişleri, çeşitli bisiklet dernekleri ve motor topluluklarının geçişleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün sporcuları, motosikletli yunus timleri ve ardından askeri birliklerin geçit töreni ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sona erdi.

Ayrıca kutlamalar çerçevesinde Türk Bayrağı açarak uçuş yapan paramotor de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - EDİRNE