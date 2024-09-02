Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenlenecek - Son Dakika
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Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenlenecek

Edirne\'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenlenecek

Edirne'de 7-8 Eylül 2024 tarihinde Meriç Nehri'nde 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası düzenlenecek. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, organizasyonun önemini vurgulayarak, başarıyla tamamlandığı takdirde daha büyük organizasyonlara adım atacaklarını belirtti.

02.09.2024 17:27
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(EDİRNE) - Edirne'de 7-8 Eylül 2024 tarihinde Meriç Nehri'nde 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı düzenlenecek. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Bizim 100 yıllık federasyonumuzun hiç böyle bir organizasyonu yok. Böyle bir hayalle çıktık. Anlımızın akıyla bunu başaracağız. Başardığımız zaman da bundan büyük organizasyonlara adım atacağız" dedi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesin İba, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Ertük, Meriç Nehri'nde 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na 650 sporcu katılacağını söyledi. İba ise Meriç Nehri'ne parkurun oluşturulması için çok çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Erhan Ertürk, şunları kaydetti:

"Şu anda 28 kayıtlı ülkemiz var. Farklı ekiplerle katılıyor. 650 sporcu olacak. İzlemeye gelenlerle 30'un üzerinde ülke olacaktır. Eminim ki bundan sonra Türkiye çapındaki bütün yarışlar ve yerel yarışlarda bu parkur kullanılacak. Burada çevresel farkındalık oluşacak. Çocuklar spora başlayacak ama devletin burada Sporcu Eğitim Merkezi'ni (SEM) hayata geçirmesiyle ki imzalandı. Burada başlayacak çocuklar devletin imkanlarıyla Milli Takım antrenörleri, Milli Takım tekneleriyle iyi imkanlarda yetişeceklerdir. Bizim dünyada ve Avrupa'da bir çok sporcumuz SEM ve TOM projelerinden çıktı. Eminim ki en yakın zamanda Edirne'den de iyi sporcularımız kendi parkurlarında derece alacak. Tabi ki bundan 4-8 yıl sonraki Olimpiyatlar. Neden buradan bir çocuk çıkmasın. Geçen olimpiyatta Yunanistan şampiyonu buranın 200 kilometre ilerisinden Olimpiyat altın madalyasını aldı.

"Avrupa'nın bir çok parkurundan çok daha iyi durumda"

Bizim 100 yıllık federasyonumuzun hiç böyle bir organizasyonu yok. Böyle bir hayale çıktık. Anlımızın akıyla bunu başaracağız. Başardığımız zaman da bundan büyük organizasyonlara adım atacağız. Kürek çok Avrupa dominat bir spor. Özellikle İngiltere, İsviçre, Fransa ciddi lobileri olan bunların federasyon başkanları aynı zamanda dünya federasyonunda da görev alan kişiler. Kendileri bire bir karar verici merci zaten. O insanların burada beğeneceği organizasyon bizim ileride alacağımız dünya şampiyonları için büyük bir anahtar olacak. Her şeyimize dikkat ediyoruz. Yeni yapılan bir parkur olduğu için Avrupa'nın bir çok parkurundan çok daha iyi durumda. Dikkat edilen unsurların çoğu Avrupa'daki birçok parkurda mevcut değil. Her şeyi tamamladıktan sonra o kadar güzel oldu ki eminim Avrupa'dakiler de bundan sonra burada yapılacak organizasyondan sonra ciddi bir fikir birliğiyle kamplarını ve yarışlarını burada yapacaklardır.

"Hedef dünya şampiyonları"

Burada hedef dünya şampiyonları ama öncelikli sınavları başarıyla vermemiz gerekiyor. Organizasyonun bir çok aşaması var. Lojistiğinden, konaklamasına, yarışların kalitesine, adaletli olmasına çünkü Avrupa'nın bir çok parkurunda rüzgarların yönleri parkurları farklı şekillerde etkileyebiliyor. Daha tabi hiç denenmedi ama biz Türkiye kupalarında bunu gördük ki bütün parkurları rüzgar aynı şekilde etki ediyor."

"Önemli bir haftaya girdik"

Nesin İba da, "Biliyorsunuz yıllardır uğraşılan ve Edirne'de kürek parkuru yapılmasıyla ilgili çabanın sonuçlarını ve meyvelerini almaya başladık. Önemli bir haftaya girdik. Avrupa Kürek Federasyonu'nu ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğiyle U-23 Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası Edirne'de yapılacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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